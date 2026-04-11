Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.50
П2
51.00
Футбол. Италия
19:00
Милан
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.75
П2
7.33
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.33
П2
4.70
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.84
П2
6.19
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.70
X
5.60
П2
1.42
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.17
П2
9.00
Футбол. Франция
20:00
Осер
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.46
П2
4.41
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.48
П2
2.30
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.50
П2
3.25
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.67
П2
9.50
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Костромской «Спартак» обыграл «Черноморец» и выбил «Ротор» из зоны стыков

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Костромской «Спартак» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в матче 28-го тура футбольной Первой лиги.

Источник: соцсети ФК "Спартак" Кострома

Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Спартака» мячи забили Николай Тарасов (26) и Джордже Пантелич (75, с пенальти). У «Черноморца» отличился Александр Хубулов (10).

На 53-й минуте защитник костромской команды Денис Жилмостных получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Спартак», набрав 44 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Черноморец» с 29 баллами располагается на 15-й строчке.

В другом матче красноярский «Енисей» в гостях обыграл «Чайку» из села Песчанокопское (Ростовская область) со счетом 4:1.

Черноморец
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак Кс
Футбол, Первая лига, Тур 28
11.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Денис Попов
Сергей Бондарь
Голы
Черноморец
Александр Хубулов
(Григорий Жилкин)
10′
Спартак Кс
Николай Тарасов
(Джордже Пантелич)
26′
Джордже Пантелич
74′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
18
Олег Николаев
10
Илья Жигулев
24′
98
Александр Хубулов
20′
3
Заурбек Плиев
72′
77
Эльдияр Зарыпбеков
91
Кирилл Суслов
60′
75′
81
Евгений Тоневицкий
7
Антон Антонов
68′
5
Антон Крачковский
11
Игорь Коновалов
79′
21
Никита Чистяков
17
Григорий Жилкин
79′
19
Кирилл Помешкин
99
Кирилл Морозов
75′
90
Иван Сутугин
Спартак Кс
25
Даниэль Саппа
78′
2
Николай Тарасов
41′
5
Денис Жилмостных
45+3′
53′
88
Фарук Гогич
4
Никита Супранович
85′
18
Максим Игнатьев
9
Давид Хубаев
11′
35
Иван Енин
65′
13
Илья Рубцов
77
Илья Мещеряков
69′
7
Денис Боков
8
Дмитрий Садов
56′
19
Владислав Лях
73′
10
Джордже Пантелич
82′
3
Сергей Бугриев
Статистика
Черноморец
Спартак Кс
Желтые карточки
4
7
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Федотов
(Россия, Павлово)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти