«Челябинск» отыгрался в концовке в матче против «СКА-Хабаровска»

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:2. В составе победителей мячи забили Тельядо Алкалде (21-я минута, с пенальти) и Степан Глотов (26). У «Челябинска» отличились Баба Н’Диайе (52) и Ян Гудков (90+5).
«СКА-Хабаровск», набрав 35 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. «Челябинск» с 39 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем матче «Челябинск» 17 апреля сыграет в гостях с красноярским «Енисеем», днем позднее «СКА-Хабаровск» примет волгоградский «Ротор».
Футбол, Первая лига, Тур 28
11.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Алексей Поддубский
Голы
Челябинск
Баба Н`Диайе
(Рамазан Гаджимурадов)
52′
Ян Гудков
(Рамазан Гаджимурадов)
90+4′
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
21′
Степан Глотов
26′
Составы команд
Челябинск
34
Даниил Голиков
2
Александр Жиров
66
Ян Гудков
19
Тимофей Комиссаров
18
Константин Кертанов
47′
10
Рамазан Гаджимурадов
91
Руслан Байтуков
77
Денис Самойлов
46′
17
Баба Н`Диайе
21
Алексей Бердников
69′
70
Гаррик Левин
11
Георгий Гонгадзе
62′
88
Вильфрид Эза
75
Тимур Жамалетдинов
46′
46
Никита Першин
74′
5
Булат Гатин
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
71
Владислав Мастерной
4
Олег Кожемякин
55
Василий Алейников
27′
91
Егор Носков
43′
3
Константин Плиев
78′
13
Данила Янов
49′
65′
84
Ярослав Гребенкин
17
Андрей Анисимов
65′
14
Владислав Брагин
7
Камран Алиев
85′
21
Глеб Гурбан
19
Тельядо Алькаде
77′
11
Александр Гаглоев
50
Степан Глотов
46′
54
Вадим Вшивков
Статистика
Челябинск
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
8
3
Угловые
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
