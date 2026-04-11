«Челябинск» отыгрался в концовке в матче против «СКА-Хабаровска»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.46
П2
4.30
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
5.50
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
0
:
Пари Нижний Новгород
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.02
П2
2.21
Футбол. Германия
1-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.50
П2
1.14
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
2
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
17.00
П2
50.00
Футбол. Италия
перерыв
Милан
0
:
Удинезе
2
Все коэффициенты
П1
7.39
X
4.70
П2
1.42
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.45
П2
2.30
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.50
П2
3.21
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.85
П2
9.50
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

«Челябинск» отыгрался в концовке в матче против «СКА-Хабаровска»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Челябинском» в матче 28-го тура футбольной Первой лиги.

Источник: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:2. В составе победителей мячи забили Тельядо Алкалде (21-я минута, с пенальти) и Степан Глотов (26). У «Челябинска» отличились Баба Н’Диайе (52) и Ян Гудков (90+5).

«СКА-Хабаровск», набрав 35 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. «Челябинск» с 39 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем матче «Челябинск» 17 апреля сыграет в гостях с красноярским «Енисеем», днем позднее «СКА-Хабаровск» примет волгоградский «Ротор».

Челябинск
2:2
Первый тайм: 0:2
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 28
11.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Алексей Поддубский
Голы
Челябинск
Баба Н`Диайе
(Рамазан Гаджимурадов)
52′
Ян Гудков
(Рамазан Гаджимурадов)
90+4′
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
21′
Степан Глотов
26′
Составы команд
Челябинск
34
Даниил Голиков
2
Александр Жиров
66
Ян Гудков
19
Тимофей Комиссаров
18
Константин Кертанов
47′
10
Рамазан Гаджимурадов
91
Руслан Байтуков
77
Денис Самойлов
46′
17
Баба Н`Диайе
21
Алексей Бердников
69′
70
Гаррик Левин
11
Георгий Гонгадзе
62′
88
Вильфрид Эза
75
Тимур Жамалетдинов
46′
46
Никита Першин
74′
5
Булат Гатин
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
71
Владислав Мастерной
4
Олег Кожемякин
55
Василий Алейников
27′
91
Егор Носков
43′
3
Константин Плиев
78′
13
Данила Янов
49′
65′
84
Ярослав Гребенкин
17
Андрей Анисимов
65′
14
Владислав Брагин
7
Камран Алиев
85′
21
Глеб Гурбан
19
Тельядо Алькаде
77′
11
Александр Гаглоев
50
Степан Глотов
46′
54
Вадим Вшивков
Статистика
Челябинск
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
8
3
Угловые
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти