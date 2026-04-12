Московское «Торпедо» избежало поражения от «Арсенала» благодаря голу на 86-й минуте

На гол гостей в исполнении Игоря Горбунова на 65-й минуте черно-белые ответили точным ударом Дмитрия Цыпченко на 86-й.
«Торпедо» с 35 очками идет в турнирной таблице на 12-м месте. «Арсенал» с 36 баллами занимает 10-ю строчку.
17 апреля «Торпедо» примет «КАМАЗ», а «Арсенал» на следующий день в гостях сыграет с «Шинником».
Футбол, Первая лига, Тур 28
12.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Дмитрий Гунько
Голы
Торпедо
Дмитрий Цыпченко
85′
Арсенал
Игорь Горбунов
65′
Составы команд
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
77
Константин Савичев
90
Боян Роганович
88′
47
Даниил Уткин
3
Александр Иваньков
24
Кирилл Гоцук
66
Садыг Багиев
33′
65′
20
Дмитрий Калайда
15
Александр Орехов
75′
79
Алексей Каштанов
17
Илья Берковский
63′
11
Руслан Апеков
7
Александр Юшин
65′
10
Дмитрий Цыпченко
9
Владислав Шитов
63′
33
Мамаду Камара
Арсенал
18
Михаил Цулая
44
Олег Исаенко
4
Даниил Пенчиков
14
Милош Брнович
5
Александр Пуцко
75′
31
Кирилл Большаков
21
Никита Раздорских
10
Игорь Горбунов
38′
81′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
60′
27
Резиуан Мирзов
9
Максим Максимов
73′
99
Аяз Гулиев
17
Маттео Алинви
73′
24
Илья Азявин
Статистика
Торпедо
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
8
3
Угловые
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти