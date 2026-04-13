«Факел» дома проиграл «Родине» в матче лидеров чемпионата

Гости вели со счетом 3:0 уже к 27-й минуте — отличились Иван Тимошенко (6), Магомедхабиб Абдусаламов (16) и Артем Максименко (27). В концовке воронежцы отыграли один мяч после удара Белайди Пуси (85). В итоге 1:3 — сенсационное поражение «огнеопасных».
После этого матча «Родина» занимает 2-е место в таблице Лиги PARI (55 очков), отставая от лидирующего «Факела» на четыре очка (59).
Футбол, Первая лига, Тур 28
13.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко
Хуан Диас
Голы
Факел
Белайди Пуси
86′
Родина
Иван Тимошенко
6′
Магомедхабиб Абдусаламов
16′
Артем Максименко
27′
Составы команд
Факел
96
Игорь Обухов
22
Игорь Юрганов
48′
44
Юрий Журавлев
55
Дарко Тодорович
97
Бутта Магомедов
19
Белайди Пуси
8
Абдула Багамаев
64′
11
Никита Моцпан
23
Вячеслав Якимов
56′
74′
93
Мераби Уридия
52
Равиль Нетфуллин
46′
99
Николай Гиоргобиани
10
Ильнур Альшин
46′
7
Аксель Гнапи
9
Максим Турищев
64′
18
Кирилл Симонов
Родина
13
Сергей Волков
49
Илья Дятлов
88
Артем Сокол
6
Руслан Фищенко
89′
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
9
Артем Максименко
30′
53′
17
Солтмурад Бакаев
18
Магомедхабиб Абдусаламов
64′
80
Станислав Бессмертный
99
Иван Тимошенко
64′
5
Андрей Егорычев
44′
53′
38
Леон Мусаев
10
Йорди Рейна
79′
77
Аршак Корян
Статистика
Факел
Родина
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
6
4
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
