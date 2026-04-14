«Родина» разобралась с «Факелом» и приблизилась к РПЛ. Осечка Березуцкого. Стабильный «Ротор». 28-й тур ФНЛ

«Родина» забила «Факелу» трижды за первые полчаса
В центральном матче тура лидер турнира «Факел» в Воронеже принимал претендента на вторую путевку в РПЛ — «Родину».
Рулевой «огнеопасных» Олег Василенко сделал ставку в атаке на дуэт Пуси — Турищев. В запасе остался главный креативщик команды в осенней части сезона Гиоргобиани. За середину поля отвечали Магомедов и Нетфуллин.
Наставник москвичей Хуан Диас своим составом не удивил. Впереди трио — Максименко, Тимошенко, Абдусаламов, под ними — Рейна и Егорычев.
«Родина» ошеломила «Факел» на шестой минуте. Блестящая атака! Фищенко перехватил мяч на своей половине поля, отпасовал Максименко. Тот передачей нашел на правом фланге Рейну. Перуанец сместился в центр и, отрезав двух защитников, вывел Тимошенко один на один с Обуховым. Иван забил пятый гол в пятом матче подряд. У Рейны восьмая результативная передача в сезоне.
«Факел» подолгу контролировал мяч, приближался к штрафной гостей, но без особой конкретики. «Родина» выжидала и поймала соперника на ошибке. Нетфуллин, начиная атаку, обрезался. Сокол увидел на правом фланге Абдусаламова, доставив ему мяч. 22-летний нападающий вошел в штрафную, перехитрил Журавлева и с левой ноги выстрелил низом в левый от себя нижний угол.
0:2 к 15-й минуте!
Через 10 минут трибуны стадиона в Воронеже притихли. Третья контратака «Родины» — третий гол! Фантастика.
Максименко откликнулся на замечательную закидушку Рейны, раскачал Тодоровича в чужой штрафной и с левой пробил в дальний угол. Обухов опять не выручил. 13-й гол Артема в этом чемпионате.
«Факел» немного пришел в себя лишь ближе к перерыву. Турищев с Альшиным дважды пытались обострить на левом фланге, но Ильнур оба раза выполнил крайне неточные передачи в штрафную.
В перерыве Василенко произвел двойную перестановку: Гнапи и Гиоргобиани вместо Альшина и Нетфуллина.
Оба свежих игрока приняли участие в атаке, которая привела к угловому. После розыгрыша стандарта Юрганов мощно пробил с правой ноги с лета — Волков среагировал!
— Что за тигр этот Волк?! — воскликнул в эфире комментатор встречи.
Счет обязывал хозяев атаковать большими силами. Воронежцы преобразились и наиграли на гол престижа. Пуси записал в свой актив 15-й мяч в сезоне, замкнув прострел Магомедова. 1:3.
Уже в компенсированное время Моцпан едва не подарил своим болельщикам надежду. Никита здорово приложился со штрафного со средней дистанции. Волков в прыжке угрозу отвел.
«Факел» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, но по-прежнему на вершине таблицы. «Родина» отстает от него уже на четыре очка. При этом команда Диаса увеличила отрыв от «Урала» до шести баллов. Весной москвичи выиграли шесть из семи матчей при одной ничьей. Машина!
— Хороший первый тайм в нашем исполнении. Добились того, чего хотели. После перерыва планировали продолжить атаковать, но нам противостоял лидер турнира. «Факел» нас прижал — пришлось обороняться, — заметил во флеш-интервью Хуан Диас.
«Урал» не справился с «Уфой»
«Урал» не смог одержать вторую победу кряду. После разгрома «Чайки» (5:0) команда Василия Березуцкого споткнулась в домашнем матче с «Уфой» — 0:0.
На этот раз на острие атаки «шмелей» с первых минут действовал Секулич, а не Богомольский. Впрочем, до перерыва лучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона особо никак себя не проявил. Можно вспомнить только перспективный штрафной, заработанный хорватом. Сам пострадавший решил его исполнить, но пробил крайне неудачно.
В целом, в первом тайме хозяева действовали неспешно, не создавая серьезных проблем уфимцам.
Зато первые 15 минут после перерыва «шмели» точно могут занести себе в актив. Три верных момента!
Сначала Акбашев разогнал атаку по левому флангу, отпасовал Кордейро. Бразилец, недавно восстановившийся от травмы, показал, что для «Урала» он фигура незаменимая. Опорный хавбек в касание вывел Секулича один на один с Беленовым, но форвард вратаря не переиграл. На этом эпизод не закончился. Мяч отскочил к Акбашеву, который не попал в пустые ворота.
Чуть позже Ишков плотно выстрелил с левой с 10 метров — рядом со штангой!
Наконец Сунгатулин после остроумной передачи из глубины в исполнении все того же Кордейро выполнил выверенный прострел на линию вратарской. Секулич опередил оппонента, но цель опять не поразил. Весной Мартин еще ни разу не огорчил соперников.
Далее в игре наступило затишье. Болельщики ждали, когда же Березуцкий бросит в бой своего главного джокера — 20-летнего Морозова. В пяти предыдущих турах Никита выходил на замену и записал в свой актив четыре гола. На этот раз за отведенные ему 20 минут атакующий хавбек результативными действиями не отметился.
Концовка встречи осталась за гостями. Едва не сработали замены Омари Тетрадзе. Ахатов на рывке упорхнул от Сунгатулина и навесил на голову Минатулаеву. Штанга!
«Урал» — третий и теперь отстает от «Родины» на шесть очков.
На пресс-конференции Василий Березуцкий посетовал на низкий уровень реализации «шмелей»:
— Надо забивать свои моменты. Тогда игра сложилась бы легче. Наша реализация в последнее время — удручающая. Владели мячом, имели шансы, во втором тайме двигались гораздо лучше. Увы, не поразили ворота «Уфы». У нас номинальные нападающие не забивали очень давно. Лучший бомбардир «Урала» после рестарта — Морозов. Ждем, когда черная полоса превратится в белую.
— А почему Морозов не вышел в старте?
— Никита — молодой парень. Очень хорошо тренируется. Но Морозов, как в свое время Сульшер в «МЮ», выходит на 20−25 минут. Пока не готов играть все 90.
«Ротор»: четыре победы в четырех турах
«Ротор» продолжил победную поступь, выиграв четвертый матч кряду. Дома команда Дмитрия Парфенова оказалась сильнее «Сокола» — 1:0.
Главный тренер волгоградцев пошел на ряд перестановок в атакующей линии. На острие действовал Алиев, а не Эльдарушев, под ним расположился Азнауров, а не Симонян, на позиции правого инсайда — Давидян, а не Родионов.
Такая ротация себя оправдала. Именно Давидян стал главным героем встречи. На 11-й минуте 28-летний хавбек решился на удар со средней дистанции и поразил нижний левый от себя угол. Армянский футболист отличился во втором туре кряду.
Во втором тайме Давидян начал перспективную атаку хозяев, пасом пяткой бросив в прорыв Родионова. Тот покатил налево под удар Сафронову, который выскочил один на один с голкипером, но далековато отпустил от себя мяч.
Рабочая победа «Ротора». Волгоград остался на четвертой строчке. При Парфенове команда в семи турах набрала 15 очков.
«Сокол» — последний.
— Ребята взяли три очка заслуженно. Бывают такие игры, когда нужно дотерпеть, дожать, — сказал после матча Дмитрий Парфенов. — Наши футболисты справляются, уверены в себе.
«Спартак» в меньшинстве переиграл «Черноморец»
Костромской «Спартак» вырвал три очка в Новороссийске.
Красно-белые оказались в роли отыгрывающихся уже в дебюте встречи. 20-летний Хубулов, арендованный «Черноморцем» у «Динамо-2», после прострела с фланга укротил не самый простой мяч, переложил его с правой ноги на левую и поразил левый от себя угол.
Гости вернулись в игру благодаря своему самому грозному оружию — стандарту. Тарасов замкнул подачу Пантелича с углового.
Почти весь второй тайм «Спартак» провел в меньшинстве: Жилмостных покинул поле, схлопотав два «горчичника». Тем ценнее победа костромичей.
На 73-й минуте арбитр наказал «моряков» пенальти за попадание мяча в руку Коновалову. Момент, кстати, возник после очередного углового гостей. Пантелич привел приговор в исполнение. У серба 1+1 в этом матче.
Кострома — пятая, отставание от «Ротора» — одно очко. «Черноморцу» предстоит борьба за выживание с «Уфой».
«Торпедо» притормозило
После того как команда Олега Кононова мощно возобновила сезон, одержав четыре победы в первых пяти весенних турах, пошли даже разговоры о том, что автозаводцы способны замахнуться на стыки. Однако потом последовала ничья с «Уфой» (москвичи отыгрались в самой концовке), а в воскресенье черно-белые поделили очки с «Арсеналом».
Игра получилась живой. В первом тайме команды создали по два момента, которые, однако, убойными назвать сложно.
А сразу после перерыва резко прибавили туляки. Солдатенко не без труда справился с выстрелом Брновича с 15 метров в нижний угол.
Гости наращивали давление и своего добились. Не обошлось, правда, и без ошибки центрального защитника хозяев. Гоцук как-то неуклюже прервал прострел Пенчикова. Мяч взмыл в воздух, Горбунов здорово разобрался в ситуации, пробив между ногами Солдатенко — 0:1. Таким образом 31-летний хавбек передал привет своему бывшему клубу.
Вскоре Максимов, еще один экс-игрок «Торпедо», мог отправить москвичей в нокаут. После навеса Мирзова с фланга форвард зряче бил головой с пяти метров. Солдатенко продемонстрировал чудеса реакции, среагировав на сложный мяч. Браво, Ростислав!
«Торпедо» активизировалось в концовке. Савичев не прошил Цулая выстрелом с острого угла. У Цыпченко шанс был пожирнее. Дмитрий нанес удар головой с линии вратарской, голкипер «оружейников» успел вскинуть руки.
Со второй попытки Цыпченко все-таки забил, послав головой мяч в левый от себя угол, и принес хозяевам ничью. Это седьмой гол 26-летнего нападающего в сезоне (осенью он выступал за «СКА-Хабаровск»).
«Арсенал» — 9-й, «Торпедо» — 12-е.
Виталий Айрапетов