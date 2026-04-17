Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
1
:
КАМАЗ
0
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
«Енисей» разгромил «Челябинск», одержав четвертую победу в пяти матчах

Красноярский «Енисей» на своем поле крупно обыграл «Челябинск» в матче 29-го тура Лиги PARI.

Источник: Sport24

В составе «сибиряков» голами отметились Андрей Окладников (18-я минута), Андрей Мазурин (26) и Егор Иванов (72). Итоговый счет — 3:0, четвертая победа команды Сергея Ташуева в последних 5 матчах чемпионата.

После этой игры «Енисей» поднялся на 6−7-е места в таблице Лиги PARI (40 очков), а «Челябинск» опустился на 8-ю строчку (39 баллов).

Енисей
3:0
Первый тайм: 2:0
Челябинск
Футбол, Первая лига, Тур 29
17.04.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Роман Пилипчук
Голы
Енисей
Андрей Окладников
18′
Андрей Мазурин
26′
Егор Иванов
72′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
24
Артем Погосов
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
18
Александр Надольский
80′
25
Никита Шершов
17′
46′
43
Артур Гилязетдинов
21
Егор Иванов
71′
73′
8
Александр Канаплин
87
Андрей Мазурин
81′
75
Андрей Окладников
46′
11
Астемир Хашкулов
6
Амир Батырев
7′
69′
7
Андреа Чуканов
Челябинск
34
Даниил Голиков
66
Ян Гудков
21
Алексей Бердников
89′
19
Тимофей Комиссаров
10
Рамазан Гаджимурадов
11
Георгий Гонгадзе
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
18
Константин Кертанов
17
Баба Н`Диайе
58′
75
Тимур Жамалетдинов
77
Денис Самойлов
39′
70′
15
Денис Пушкарев
Статистика
Енисей
Челябинск
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
7
3
Угловые
3
9
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти