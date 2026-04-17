«Торпедо» обыграло «КАМАЗ» в матче Первой лиги

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торпедо». Мячи забили Марио Чурич (5-я минута, с пенальти) и Владислав Шитов (52).
«Торпедо», набрав 38 очков, поднялось на девятую строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. «КАМАЗ» с 40 баллами занимает шестое место.
Футбол, Первая лига, Тур 29
17.04.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Антон Хазов
Голы
Торпедо
Марио Чурич
5′
Владислав Шитов
52′
Составы команд
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
3
Александр Иваньков
66
Садыг Багиев
45′
24
Кирилл Гоцук
90
Боян Роганович
47
Даниил Уткин
77
Константин Савичев
46′
99
Глеб Шевченко
11
Руслан Апеков
66′
17
Илья Берковский
97
Марио Чурич
71′
15
Александр Орехов
10
Дмитрий Цыпченко
85′
79
Алексей Каштанов
9
Владислав Шитов
66′
33
Мамаду Камара
КАМАЗ
7
Руслан Аюкин
76
Артем Суханов
88′
9
Давид Караев
3
Даниил Маругин
24
Даниил Шамкин
77
Ацамаз Ревазов
72′
30
Евгений Замерец
30′
31
Артур Анисимов
28
Мухаммад Султонов
66′
14
Сурхайхан Абдуллаев
17
Самину Квари Абдуллахи
45+2′
46′
83
Максим Лайкин
10
Роман Защепкин
57′
66′
91
Антон Рощин
6
Тимофей Калистратов
71′
80′
18
Дмитрий Тананеев
Статистика
Торпедо
КАМАЗ
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
8
2
Угловые
4
9
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти