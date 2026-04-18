Футболисты «Ротора» одержали пятую победу подряд в Первой лиге

ХАБАРОВСК, 18 апреля. /ТАСС/. Футболисты волгоградского «Ротора» в гостях со счетом 2:1 обыграли «СКА-Хабаровск» в матче 29-го тура Лиги Пари (Первой лиги).
В составе победителей голы забил Имран Азнауров (6-я и 26-я минуты). У проигравших отличился Хакобо Алкалде (18).
«Ротор» одержал пятую победу подряд и продлил серию без поражений в Первой лиге до девяти игр. «СКА-Хабаровск» не может победить на протяжении семи матчей, команда потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.
«Ротор» занимает четвертое место турнирной таблицы с 48 очками, команда на 1 очко отстает от идущего третьим екатеринбургского «Урала». «СКА-Хабаровск» располагается на 13-м месте с 35 очками. В следующем туре «Ротор» примет занимающую второе место московскую «Родину», встреча пройдет 22 апреля. «СКА-Хабаровск» в этот же день на выезде сыграет с костромским «Спартаком», матч состоится в Химках.
Две лучшие команды Первой лиги по итогам сезона напрямую выйдут в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ), 3-я и 4-я проведут стыковые матчи за право в следующем сезоне сыграть в элите российского футбола соответственно с 14-м и 13-м клубами РПЛ.
Алексей Поддубский
Дмитрий Парфенов
Тельядо Алькаде
18′
Имран Азнауров
6′
Имран Азнауров
26′
1
Алексей I Кузнецов
4
Олег Кожемякин
13
Данила Янов
3
Константин Плиев
7
Камран Алиев
50
Степан Глотов
71
Владислав Мастерной
38′
82
Демьян Ильев
46′
17
Андрей Анисимов
70′
91
Егор Носков
21
Глеб Гурбан
70′
54
Вадим Вшивков
20
Йорди Тур
77′
84
Ярослав Гребенкин
19
Тельядо Алькаде
77′
11
Александр Гаглоев
13
Никита Чагров
80
Вячеслав Бардыбахин
17
Глеб Шильников
21′
6
Сергей Макаров
97
Николай Покидышев
5
Александр Трошечкин
89′
10
Артем Симонян
70′
69
Илья Родионов
11
Александр Клещенко
63′
15
Егор Данилкин
18
Максим Кайнов
63′
8
Анатолий Макаров
73
Имран Азнауров
70′
9
Давид Давидян
77
Абу-Саид Эльдарушев
82′
22
Саид Алиев
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
