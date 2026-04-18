Футболисты «Ротора» одержали пятую победу подряд в Первой лиге

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.70
П2
2.20
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
:
Урал
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.01
П2
1.57
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.71
П2
3.41
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.89
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.31
П2
4.20
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Факел
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.93
П2
1.37
Футбол. Италия
16:00
Удинезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.08
П2
4.00
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.40
П2
6.50
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.88
П2
2.65
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.61
П2
3.31
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.76
П2
4.00
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.19
П2
6.10
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.78
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.45
Футбол. Первая лига
17:00
Родина
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.21
П2
5.94
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.14
П2
2.93
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.08
П2
2.80
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.83
X
4.40
П2
1.67
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.08
П2
7.30
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.75
П2
2.32
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.95
П2
1.82
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.12
П2
1.98
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.14
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.37
П2
2.90
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.76
П2
3.35
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.20
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
П1
X
П2

Футболисты «Ротора» одержали пятую победу подряд в Первой лиге

Волгоградская команда на выезде переиграла «СКА-Хабаровск».

Источник: ФК "Ротор"

ХАБАРОВСК, 18 апреля. /ТАСС/. Футболисты волгоградского «Ротора» в гостях со счетом 2:1 обыграли «СКА-Хабаровск» в матче 29-го тура Лиги Пари (Первой лиги).

В составе победителей голы забил Имран Азнауров (6-я и 26-я минуты). У проигравших отличился Хакобо Алкалде (18).

«Ротор» одержал пятую победу подряд и продлил серию без поражений в Первой лиге до девяти игр. «СКА-Хабаровск» не может победить на протяжении семи матчей, команда потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.

«Ротор» занимает четвертое место турнирной таблицы с 48 очками, команда на 1 очко отстает от идущего третьим екатеринбургского «Урала». «СКА-Хабаровск» располагается на 13-м месте с 35 очками. В следующем туре «Ротор» примет занимающую второе место московскую «Родину», встреча пройдет 22 апреля. «СКА-Хабаровск» в этот же день на выезде сыграет с костромским «Спартаком», матч состоится в Химках.

Две лучшие команды Первой лиги по итогам сезона напрямую выйдут в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ), 3-я и 4-я проведут стыковые матчи за право в следующем сезоне сыграть в элите российского футбола соответственно с 14-м и 13-м клубами РПЛ.

СКА-Хабаровск
1:2
Первый тайм: 1:2
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 29
18.04.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Дмитрий Парфенов
Голы
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
18′
Ротор
Имран Азнауров
6′
Имран Азнауров
26′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
4
Олег Кожемякин
13
Данила Янов
3
Константин Плиев
7
Камран Алиев
50
Степан Глотов
71
Владислав Мастерной
38′
82
Демьян Ильев
46′
17
Андрей Анисимов
70′
91
Егор Носков
21
Глеб Гурбан
70′
54
Вадим Вшивков
20
Йорди Тур
77′
84
Ярослав Гребенкин
19
Тельядо Алькаде
77′
11
Александр Гаглоев
Ротор
13
Никита Чагров
80
Вячеслав Бардыбахин
17
Глеб Шильников
21′
6
Сергей Макаров
97
Николай Покидышев
5
Александр Трошечкин
89′
10
Артем Симонян
70′
69
Илья Родионов
11
Александр Клещенко
63′
15
Егор Данилкин
18
Максим Кайнов
63′
8
Анатолий Макаров
73
Имран Азнауров
70′
9
Давид Давидян
77
Абу-Саид Эльдарушев
82′
22
Саид Алиев
Статистика
СКА-Хабаровск
Ротор
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
5
19
Удары в створ
1
10
Угловые
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти