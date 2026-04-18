Футболисты «Урала» нанесли «Соколу» девятое поражение подряд в Первой лиге

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
1
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.82
П2
3.30
Футбол. Германия
1-й тайм
Унион Б
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.85
П2
1.92
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Гамбург
1
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.65
П2
4.48
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.40
П2
4.30
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Уфа
1
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
8.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
1
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.80
П2
30.00
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.59
П2
6.61
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.77
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.33
П2
3.30
Футбол. Первая лига
17:00
Родина
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.20
П2
6.20
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.14
П2
2.95
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.08
П2
2.85
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.45
П2
1.65
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.18
П2
7.40
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.85
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.01
П2
1.75
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.12
П2
1.99
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.38
П2
2.91
Футбол. Англия
22:00
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.80
П2
3.45
Футбол. Франция
22:05
Лилль
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.65
П2
6.21
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Ротор
2
П1
X
П2

Футболисты «Урала» нанесли «Соколу» девятое поражение подряд в Первой лиге

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Источник: ФК "Урал"

САРАТОВ, 18 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» в гостях со счетом 3:0 обыграл саратовский «Сокол» в матче 29-го тура Лиги Пари (Первой лиги).

Забитыми мячами отметились Юрий Железнов (2-я минута), Роман Акбашев (57) и Никита Морозов (79).

«Сокол» потерпел девятое поражение подряд, команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице с 16 очками. Позднее в субботу состоится матч между «Уфой» (16-е место, 28 очков) и новороссийским «Черноморцем» (15-е место, 29 очков). В случае победы «Черноморца» «Сокол» лишится шансов на сохранение места в Первой лиге в следующем сезоне.

«Урал» идет на третьем месте с 52 очками, команда на 4 очка опережает идущий четвертым волгоградский «Ротор» и на 3 очка отстает от московской «Родины», которая проведет свой матч 29-го тура позднее в субботу.

В следующем туре «Урал» примет московское «Торпедо» 22 апреля, «Сокол» в этот же день дома сыграет с красноярским «Енисеем».

Две лучшие команды Первой лиги по итогам сезона напрямую выйдут в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ), 3-я и 4-я проведут стыковые матчи за право в следующем сезоне сыграть в элите российского футбола соответственно с 14-м и 13-м клубами РПЛ.

Сокол
0:3
Первый тайм: 0:1
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 29
18.04.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Василий Березуцкий
Голы
Урал
Юрий Железнов
2′
Роман Акбашев
(Мартин Секулич)
57′
Никита Морозов
(Мартин Секулич)
79′
Составы команд
Сокол
1
Тимур Крайков
19
Аллон Бутаев
23
Иван Чуриков
6
Никита Печенкин
18
Владислав Лазарев
97
Роман Пасевич
66′
7
Батраз Гурциев
61′
11
Алексей Голянин
89′
55
Артем Быков
46′
5
Владимир Ковачевич
9
Владислав Шпитальный
80′
27
Антон Егорушкин
24
Михаил Мальцев
46′
17
Антон Мухин
77
Дмитрий Сасин
67′
91
Максим Кутовой
Урал
57
Александр Селихов
44
Владислав Малькевич
16
Фернандо Итало
2
Силвие Бегич
46
Артем Мамин
21
Дмитрий Иванисеня
14
Юрий Железнов
81′
11
Владислав Карапузов
10
Мартин Секулич
80′
20
Евгений Марков
6
Фаниль Сунгатулин
87′
42
Егор Мосин
97
Илья Ишков
66′
18
Никита Морозов
13
Роман Акбашев
87′
37
Виталий Бондарев
Статистика
Сокол
Урал
Желтые карточки
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Ефим Рубцов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти