Футболисты «Урала» нанесли «Соколу» девятое поражение подряд в Первой лиге

«Сокол» потерпел девятое поражение подряд, команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице с 16 очками. Позднее в субботу состоится матч между «Уфой» (16-е место, 28 очков) и новороссийским «Черноморцем» (15-е место, 29 очков). В случае победы «Черноморца» «Сокол» лишится шансов на сохранение места в Первой лиге в следующем сезоне.