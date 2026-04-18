Футболисты «Урала» нанесли «Соколу» девятое поражение подряд в Первой лиге

САРАТОВ, 18 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» в гостях со счетом 3:0 обыграл саратовский «Сокол» в матче 29-го тура Лиги Пари (Первой лиги).
Забитыми мячами отметились Юрий Железнов (2-я минута), Роман Акбашев (57) и Никита Морозов (79).
«Сокол» потерпел девятое поражение подряд, команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице с 16 очками. Позднее в субботу состоится матч между «Уфой» (16-е место, 28 очков) и новороссийским «Черноморцем» (15-е место, 29 очков). В случае победы «Черноморца» «Сокол» лишится шансов на сохранение места в Первой лиге в следующем сезоне.
«Урал» идет на третьем месте с 52 очками, команда на 4 очка опережает идущий четвертым волгоградский «Ротор» и на 3 очка отстает от московской «Родины», которая проведет свой матч 29-го тура позднее в субботу.
В следующем туре «Урал» примет московское «Торпедо» 22 апреля, «Сокол» в этот же день дома сыграет с красноярским «Енисеем».
Две лучшие команды Первой лиги по итогам сезона напрямую выйдут в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ), 3-я и 4-я проведут стыковые матчи за право в следующем сезоне сыграть в элите российского футбола соответственно с 14-м и 13-м клубами РПЛ.
Евгений Харлачев
Василий Березуцкий
Юрий Железнов
2′
Роман Акбашев
(Мартин Секулич)
57′
Никита Морозов
(Мартин Секулич)
79′
1
Тимур Крайков
19
Аллон Бутаев
23
Иван Чуриков
6
Никита Печенкин
18
Владислав Лазарев
97
Роман Пасевич
66′
7
Батраз Гурциев
61′
11
Алексей Голянин
89′
55
Артем Быков
46′
5
Владимир Ковачевич
9
Владислав Шпитальный
80′
27
Антон Егорушкин
24
Михаил Мальцев
46′
17
Антон Мухин
77
Дмитрий Сасин
67′
91
Максим Кутовой
57
Александр Селихов
44
Владислав Малькевич
16
Фернандо Итало
2
Силвие Бегич
46
Артем Мамин
21
Дмитрий Иванисеня
14
Юрий Железнов
81′
11
Владислав Карапузов
10
Мартин Секулич
80′
20
Евгений Марков
6
Фаниль Сунгатулин
87′
42
Егор Мосин
97
Илья Ишков
66′
18
Никита Морозов
13
Роман Акбашев
87′
37
Виталий Бондарев
Главный судья
Ефим Рубцов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти