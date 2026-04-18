Бывшему футболисту «Шинника» ампутировали ногу из-за рака

Бывший футболист ярославского «Шинника» Бен Загре, который проходит лечение от онкологического заболевания, перенес ампутацию ноги. Эту информацию Metaratings подтвердил агент 27-летнего защитника из Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.
Загре выступал за «Шинник» с февраля 2024 года до лета 2025-го. В составе ярославцев защитник провел 40 матчей и забил четыре гола.
В своей карьере Загре также выступал за датский «Эсбьерг», португальскую «Виторию Гимарайнш» и казахстанский «Кайсар». В составе сборной Буркина-Фасо провел один матч.
Онкологическое заболевание Загре диагностировали летом 2025 года.