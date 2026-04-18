Лидирующий в Первой лиге «Факел» проиграл аутсайдеру

Встреча, прошедшая в субботу в Песчанокопском, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Артем Соколов (36-я минута) и Никита Посмашный (90+4).
«Чайка» с 22 очками идет на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице, которую возглавляет «Факел» (59 очков).
В другом матче «Уфа» на своем поле обыграла новороссийский «Черноморец» (1:0).
Футбол, Первая лига, Тур 29
18.04.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Дмитрий Комбаров
Олег Василенко
Голы
Чайка
Артем Соколов
36′
Никита Посмашный
(Глеб Пополитов)
90+4′
Нереализованные пенальти
Факел
Белайди Пуси
40′
Составы команд
Чайка
58
Семен Фадеев
88′
2
Александр Гапечкин
27
Артем Крутовских
19
Иван Иванов
17
Глеб Пополитов
24
Николай Придава
74
Егор Гузиев
18
Артем Соколов
80′
11
Максим Криушичев
10
Абдулло Джебов
64′
87
Арсений Филев
80′
22
Руслан Чобанов
89
Руслан Червяков
46′
9
Давид Гагуа
8
Александр Роспутько
27′
80′
99
Никита Посмашный
Факел
96
Игорь Обухов
44
Юрий Журавлев
2
Василий Черов
22
Игорь Юрганов
97
Бутта Магомедов
19
Белайди Пуси
18
Кирилл Симонов
32′
8
Абдула Багамаев
23
Вячеслав Якимов
46′
70
Нури Абдоков
10
Ильнур Альшин
61′
11
Никита Моцпан
99
Николай Гиоргобиани
74′
7
Аксель Гнапи
9
Максим Турищев
61′
93
Мераби Уридия
Статистика
Чайка
Факел
Желтые карточки
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
