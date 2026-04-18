«Шинник» благодаря дублю Галояна победил «Арсенал», продлив беспроигрышную серию до семи матчей

Оба гола в ворота «оружейников» забил Артур Галоян, отличившийся на 75-й и 83-й минутах.
«Шинник» не проигрывает на протяжении семи матчей и с 39 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Арсенал» с 36 баллами находится на 12-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 29
18.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Артем Булойчик
Дмитрий Гунько
Голы
Шинник
Артур Галоян
75′
Артур Галоян
(Кирилл Маляров)
83′
Составы команд
Шинник
51
Тимофей Митров
5
Кирилл Маляров
55
Виталий Лысцов
50
Артем Голубев
21
Артур Галоян
64
Олег Ланин
44
Даниил Корнюшин
4
Никита Бозов
15
Дмитрий Самойлов
63′
2
Артемий Косогоров
11
Илья Порохов
46′
77
Альбек Гонгапшев
88
Денис Миронов
87′
27
Артур Черный
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
14
Милош Брнович
21
Никита Раздорских
5
Александр Пуцко
87′
31
Кирилл Большаков
44
Олег Исаенко
59′
8
Артем Попов
22
Алан Цараев
66′
17
Маттео Алинви
24
Илья Азявин
60′
9
Максим Максимов
10
Игорь Горбунов
73′
99
Аяз Гулиев
27
Резиуан Мирзов
46′
95
Степан Обрывков
Статистика
Шинник
Арсенал
Желтые карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
