«Нефтехимик» одержал волевую победу над костромским «Спартаком»

Гости открыли счет на 39-й минуте — Амур Калмыков реализовал пенальти (39-я минута). Во втором тайме нижнекамцы перевернули игру — отличились Рашид Магомедов (59, 94), оформивший дубль, и Константин Шильцов (67). Итоговый счет — 3:1, волевая победа команды Кирилла Новикова.
После этого матча «Нефтехимик» делит 8−10-е места в таблице Лиги PARI (39 очков), а «Спартак Кс» находится на 5-й позиции (44 балла).
Футбол, Первая лига, Тур 29
18.04.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Сергей Бондарь
Голы
Нефтехимик
Рашид Магомедов
58′
Константин Шильцов
64′
Рашид Магомедов
90+7′
Спартак Кс
Амур Калмыков
39′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
10
Давид Кокоев
90
Константин Шильцов
70
Иван Бобер
65
Николай Толстопятов
15
Андрей Никитин
17
Эдуард Валиахметов
46′
5
Магомед Мусалов
28
Платон Платонов
46′
12
Максим Ширяев
14
Ислам Машуков
14′
57′
24
Александр Кахидзе
75
Дмитрий Шадринцев
72′
2
Марат Ситдиков
6
Даниил Родин
57′
9
Рашид Магомедов
Спартак Кс
25
Даниэль Саппа
2
Николай Тарасов
88
Фарук Гогич
90
Амур Калмыков
3
Сергей Бугриев
18
Максим Игнатьев
9
Давид Хубаев
19
Владислав Лях
87′
69
Кирилл Чурсин
11
Егор Назаренко
82′
57
Марат Тлехугов
35
Иван Енин
71′
77
Илья Мещеряков
10
Джордже Пантелич
71′
13
Илья Рубцов
Статистика
Нефтехимик
Спартак Кс
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
