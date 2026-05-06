«Уфе» засчитано техническое поражение. Команда не смогла вылететь на матч в Хабаровск из-за угрозы БПЛА

«Уфа» заявила, что по итогам заседания КДК РФС клубу присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в матче 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровск». Такое решение было принято в связи с неявкой команды на матч в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта в Уфе по причине БПЛА.
Решение КДК
О проблемах уфимцев стало известно накануне игры: 2 мая в Башкортостане объявили режим беспилотной опасности, что привело к серьезным задержкам в авиасообщении. И в клубе вскоре выпустили официальное заявление.
«В связи с задержкой рейса по маршруту Уфа — Новосибирск, превышающей 4 часа, вызванной введением режима “Ковер” и закрытием воздушного пространства на территории Республики Башкортостан, вылет команды не состоялся. В сложившихся условиях отсутствовала возможность пересадки в аэропорту Новосибирска для дальнейшего следования в Хабаровск», — говорилось в публикации.
В день матча в ФНЛ объявили: «ФК “Уфа” в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учетом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована его неявка на матч».
В соответствии с регламентом лиги сезона-2025/26 рассмотрением обстоятельств данного инцидента и принятием решения занимается КДК РФС. 5 мая стало известно, что «Уфе» присудили техническое поражение со счетом 0:3.
«В соответствии со статьей 22, частью 1 статьи 86 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8 Регламента Первой лиги сезона 2025/26 годов за неявку команды на матч — присудить поражение ФК “Уфа”, — указано на сайте РФС.
Ответ «Уфы»
В клубе намерены подать апелляцию. Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная считает, что во время заседания КДК не были озвучены аргументы для принятия решения о техническом поражении.
«На заседании мы не услышали абсолютно никакой формулировки, по которой было принято данное решение. Будем ждать расшифровку и аргументацию со стороны КДК. Изучим ее и будем подавать апелляцию. Более того, было озвучено решение без права дальнейшего слова, на этом заседание было закончено. Мы не услышали никаких аргументов и доводов, которые могли повлиять на данное решение КДК из регламента. Данное решение является серьезным прецедентом. Мы считаем, что неявка команды на матч в Хабаровск произошла из-за форс-мажора. Насколько КДК, и в том числе РФС, готовы обосновать свое решение, мы прочитаем из документов. Мы не понимаем и не принимаем данное решение», — сообщил он «СЭ».
При этом журналист Иван Карпов в своих соцсетях задался вопросом: «Почему летели в Хабаровск в день матча, когда в Башкортостане постоянно “ковры” из-за атак нефтяной инфраструктуры? И как думали пережить стыковку в Новосибирске за один час еще и с другой авиакомпанией? Как будто не особо и хотели лететь в Хабаровск, рассчитывая на то, что матч перенесут на резервную дату (а их тупо не осталось, 3 тура до конца). Уж слишком безответственно подошли уфимцы к организации этого выезда».
Известный спортивный юрист, сооснователь международной компании SILA и колумнист «СЭ» Юрий Зайцев в своем Telegram-канале объяснил: «Уфе» требовалось доказать, что из-за закрытия аэропорта не было никаких других возможностей добраться до места проведения матча. Видимо, с этим могли возникнуть проблемы, если у клуба была возможность использовать альтернативные маршруты. Или если КДК установил, что «Уфа» не проявила должной осмотрительности, не вылетев на игру заранее. Дождемся официальных комментариев КДК и ФНЛ".
Для «Уфы» сейчас каждое очко на вес золота, ведь команда борется за сохранение прописки в Первой лиге. Теперь в турнирной таблице «СКА-Хабаровск» с 38 очками занимает 13-е место, а «Уфа» (31 балл) располагается на 15-й строчке. Коллектив из Башкортостана опережает «Черноморец», идущий 16-м в зоне вылета, на два очка.
Максим Клементьев