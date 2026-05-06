Кто выйдет в РПЛ из Первой лиги напрямую, а кто сыграет в стыках? Все расклады на финиш сезона

1 мая по результатам процедуры лицензирования РФС к участию в РПЛ 2026/2027 допустили лишь четыре клуба — «Факел», «Родину», «Урал» и «Ротор». Именно эти команды сейчас и занимают первые четыре строчки турнирной таблицы.
Залететь на четвертое место еще может КАМАЗ (5-место и 49 очков) и «Спартак» из Костромы (6-е и 48 очков), но из-за отсутствия необходимой лицензии для выступления в РПЛ их участие в стыках невозможно.
Рассказываем, кто выйдет в РПЛ из Первой лиги напрямую, а кто сыграет в стыках. Для этого отдельно пройдемся по каждой команде.
«Факел» Воронеж
- 33-й тур: «Факел» — СКА Хабаровск
- 34-й тур: «Волга» Ульяновск — «Факел»
Воронежцы здорово провели первую половину сезона, а вот весной забуксовали и растеряли комфортное преимущество в таблице. Команда Олега Василенко минимально уступила прямым конкурентам — «Родине» и «Ротору». А еще неожиданно проиграла со счетом 0:2 скромной «Чайке».
Теперь «Факел» опережает «Родину» всего на два очка. Для выхода в РПЛ напрямую им достаточно набрать одно очко в оставшихся двух играх. Участие «Факела» в стыках крайне маловероятно — от третьего места, которое занимает «Урал», воронежцев отделяет шесть очков.
Наверняка парням Василенко захочется финишировать именно на первой строчке. И для этого им необходимо набрать минимум четыре очка, а лучше и вовсе одержать две победы в матчах против СКА из Хабаровска и «Волги» из Ульяновска.
«Родина» Москва
- 33-й тур: «Родина» — «Челябинск»
- 34-й тур: «Арсенал» Тула — «Родина»
В следующем сезоне в РПЛ может появиться еще одна команда из Москвы. «Родина» бизнесмена Сергея Ломакина, основанная в 2015 году, рвется в элиту российского футбола. Клуб уже гарантировал себе участие в стыках, но вполне может заскочить и на первую строчку.
Для попадания в РПЛ напрямую «Родине» необходимо набрать три очка в двух оставшихся матчах. Возможно, хватит и двух очков, но с учетом двух побед «Урала» считаться будут дополнительные показатели — разница забитых и пропущенных голов, а также результаты очных встреч.
В стыки «Родина» может свалиться только, если наберет в двух матчах одно очко, а «Урал» возьмет две победы из двух. Такой сценарий крайне маловероятен.
«Урал» Екатеринбург
- 33-й тур: «Урал» — КАМАЗ
- 34-й тур: «Черноморец» Новороссийск — «Урал»
На протяжении сезона «Урал» уверенно шел вслед за «Факелом», но уже весной откатился на третье место. В последнем туре парни Василия Березуцкого неожиданно проиграли «Шиннику» (0:1), хотя могли вплотную приблизиться к «Родине».
Теперь екатеринбуржцы сильно зависимы от результатов московского клуба. Чтобы выйти в РПЛ напрямую, «Уралу» необходимо выиграть два оставшихся матча и надеяться на то, что «Родина» проиграет и, например, сыграет вничью.
Скорее всего, «Урал» мы все же увидим в стыковых матчах. Команда Березуцкого еще может откатиться на четвертое место, но ниже уже точно не финиширует.
«Ротор» Волгоград
- 33-й тур: «Уфа» — «Ротор»
- 34-й тур: «Ротор» — «Чайка» Песчанокопское
А вот «Ротор» во второй половине сезона сотворил настоящее чудо! Команда Дмитрия Парфенова не проигрывает уже на протяжении 12 матчей (6 побед и 6 ничьих). Последнее поражение — в ноябре 2025-го от «Челябинска» 0:2.
К сожалению, «Ротору» точно не хватит двух побед, чтобы попасть в РПЛ напрямую. Но парни Парфенова могут сместить с третьей строчки «Урал». Сценарий, правда, непростой — екатеринбуржцы должны набрать максимум одно очко в двух матчах, а «Ротор» одержать две победы.
Волгоградцев преследуют КАМАЗ и «Спартак» из Костромы. Первые отстают на четыре очка, вторые — на пять. Но с трудом верится, что беспроигрышная серия «Ротора» внезапно прервется, а КАМАЗ и «Спартак» наберут максимум очков.
Автор: Дмитрий Росип