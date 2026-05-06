Футбол. Кубок России
2-й тайм
Спартак
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Шмаков: «Уфа» запросила полный текст решения КДК РФС для подачи апелляции

Шмаков: «Уфа» направила запрос на полный текст решения КДК для подачи апелляции.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков заявил, что клуб направил запрос на получение полного текста решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о присуждении «Уфе» технического поражения в матче против «СКА-Хабаровска» для подачи апелляции.

КДК РФС во вторник присудил техническое поражение «Уфе» со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 10:00 мск. Игра не состоялась, так как «Уфа» не смогла вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима «ковер».

«В настоящий момент мы ожидаем официальные материалы от КДК РФС. Клуб направил запрос на изготовление полного текста решения для подачи апелляции», — цитирует Шмакова официальный Telegram-канал «Уфы».

Шмаков также отметил, что руководство «Уфы» находится в контакте с представителями других клубов, выражающими «недоумение по поводу принятого решения», и допустил возможность коллективного обращения, «поскольку подобные случаи могут затрагивать не только футбол, но и другие виды спорта».

Также он опроверг слова своего коллеги из «СКА-Хабаровска» Алексея Кандалинцева о том, что «Уфа» отказалась от переноса игры: «Не согласны с утверждением генерального директора ФК “СКА-Хабаровск” о том, что клуб отказался от переноса матча на 4 мая. С учетом всех возможностей и логистики, команда смогла бы добраться до Хабаровска 04.05 в 20:00 по местному времени».

Футбол. Первая лига
10.05
Уфа
:
Ротор
