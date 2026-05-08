Четыре клуба Первой лиги получили лицензии РФС

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов выдала лицензии для возможного участия в сезоне-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежскому «Факелу», московской «Родине», екатеринбургскому «Уралу» и волгоградскому «Ротору», сообщается на сайте организации.
Также лицензии получили все 16 клубов РПЛ: «Краснодар», «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА, «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Балтика» (Калининград), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Крылья Советов» (Самара), «Акрон» (Тольятти), «Динамо» (Махачкала), «Рубин» (Казань), «Ахмат» (Грозный), «Оренбург», «Нижний Новгород» и «Сочи».
Отмечается, что часть клубов получила лицензии с условием предоставления в установленные комиссией сроки дополнительной информации, уточняющей содержание ранее направленных документов. РФС отказал в выдаче лицензий костромскому «Спартаку» и «Челябинску» в связи с отсутствием стадиона Высшей или первой категории, необходимой для участия в РПЛ.
«Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор» составляют первую четверку Первой лиги. Первые две команды по итогам первенства выйдут в РПЛ напрямую, еще две команды сыграют стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ за место в высшем дивизионе.