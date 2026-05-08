Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.42
П2
2.32
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.22
П2
12.00
Футбол. Первая лига
20:30
Родина
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.93
П2
9.40
Футбол. Германия
21:30
Боруссия Д
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.50
П2
4.50
Футбол. Италия
21:45
Торино
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.26
П2
2.91
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.22
П2
6.67
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.35
П2
2.95

Четыре клуба Первой лиги получили лицензии РФС

Комиссия РФС выдала лицензии «Факелу», «Родине», «Уралу» и «Ротору».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов выдала лицензии для возможного участия в сезоне-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежскому «Факелу», московской «Родине», екатеринбургскому «Уралу» и волгоградскому «Ротору», сообщается на сайте организации.

Также лицензии получили все 16 клубов РПЛ: «Краснодар», «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА, «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Балтика» (Калининград), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Крылья Советов» (Самара), «Акрон» (Тольятти), «Динамо» (Махачкала), «Рубин» (Казань), «Ахмат» (Грозный), «Оренбург», «Нижний Новгород» и «Сочи».

Отмечается, что часть клубов получила лицензии с условием предоставления в установленные комиссией сроки дополнительной информации, уточняющей содержание ранее направленных документов. РФС отказал в выдаче лицензий костромскому «Спартаку» и «Челябинску» в связи с отсутствием стадиона Высшей или первой категории, необходимой для участия в РПЛ.

«Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор» составляют первую четверку Первой лиги. Первые две команды по итогам первенства выйдут в РПЛ напрямую, еще две команды сыграют стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ за место в высшем дивизионе.