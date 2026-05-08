«Факел» спустя сезон вернулся в Российскую Премьер-лигу

ВОРОНЕЖ, 8 мая. /ТАСС/. Футболисты воронежского «Факела» со счетом 0:0 сыграли вничью с клубом «СКА-Хабаровск» в гостевом матче 33-го тура Лиги Пари (Первой лиги) и досрочно вышли в Мир — Российскую Премьер-лигу (РПЛ).
На счету «Факела», возглавляющего турнирную таблицу, стало 65 очков. Команда стала недосягаемой для идущего на третьем месте екатеринбургского «Урала» (58), которому осталось провести две игры до завершения турнира.
«Факел» вернулся в элитный дивизион чемпионата России спустя сезон после вылета. В прошлом розыгрыше РПЛ воронежский клуб занял последнее, 16-е место.
Напрямую в РПЛ выходят две лучшие команды Лиги Пари. На второе место претендуют московская «Родина», набравшая 62 очка, и «Урал». Позднее в пятницу московский клуб проведет домашний матч против «Челябинска», в случае победы он также гарантирует участие в следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата России.
Ранее ТАСС сообщал, что Российский футбольный союз выдал лицензии «Факелу», «Родине», «Уралу» и волгоградскому «Ротору», идущему на четвертой позиции, для участия в следующем сезоне РПЛ.
Олег Василенко
Алексей Поддубский
1
Даниил Фролкин
5
Альберт Габараев
20
Игорь Юрганов
55
Дарко Тодорович
52
Равиль Нетфуллин
18
Кирилл Симонов
19
Белайди Пуси
44
Юрий Журавлев
75′
93
Мераби Уридия
23
Вячеслав Якимов
46′
11
Никита Моцпан
97
Бутта Магомедов
67′
10
Ильнур Альшин
7
Аксель Гнапи
64′
9
Максим Турищев
78
Ислам Имамов
3
Константин Плиев
4
Олег Кожемякин
21
Глеб Гурбан
29
Александр Мухин
55
Василий Алейников
91
Егор Носков
61′
82
Демьян Ильев
7
Камран Алиев
77′
8
Роман Емельянов
13
Данила Янов
77′
20
Йорди Тур
19
Тельядо Алькаде
72′
11
Александр Гаглоев
50
Степан Глотов
61′
14
Владислав Брагин
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
