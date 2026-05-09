Валидольная весна «Факела». Наглецы из Воронежа вернулись в РПЛ!

«СЭ» рассказывает о том, как воронежцам за сезон удалось решить задачу по возвращению в элитный дивизион нашего футбола.
Первое место — принципиально
Весна для «Факела» получилась тяжелой и нервной. А ведь зимой никто не сомневался, что команда Олега Василенко спокойно займет первое место в лучшей лиге мира.
На паузу в чемпионате воронежцы уходили с приличным гандикапом. Преимущество над «Уралом» составляло 7 очков, над «Родиной» — 12, над костромским «Спартаком» — 14.
Зимой «Факел» укрепился точечно. Лидер турнира подписал 24-летнего нападающего Акселя Гнапи. Сумма трансфера — 300 тысяч евро. Последним клубом француза ивуарийского происхождения был «Лапи». Василенко видел в нем партнера по атаке албанца Пуси, который осенью отличился 13 раз.
При этом «Факел» отдал в аренду в «Челябинск» 30-летнего Георгия Гонгадзе. Рассматривали в Воронеже вариант с расставанием и еще с одним форвардом — Максимом Турищевым. 24-летний футболист в итоге никуда не ушел и стал одним из лучших игроков команды весной.
Воронежцы также купили у «Ахмата» за 300 тысяч евро 28-летнего правого защитника Дарко Тодоровича.
«Факел» уверенно провел первый тур после рестарта чемпионата. Дома подопечные Василенко переиграли «Урал» Василия Березуцкого. Несмотря на скромный счет (1:0), воронежцы доминировали, действовали с позиции силы и могли победить крупнее. К голу привело взаимодействие дуэта форвардов Гнапи — Пуси. Тогда казалось, что уже никто и ничто не помешает «огнеопасным» прийти к финишу на вершине таблицы.
Но далее последовала домашняя ничья с одним из аутсайдеров турнира — «Черноморцем» (0:0). А затем «Факел» проиграл в Волгограде «Ротору» Дмитрия Парфенова (0:1). Причем гости уступили по делу, почти ничего не создав впереди. До перерыва воронежцы оказались просто-напросто не готовы к прессингу хозяев.
Василенко был обескуражен:
— Мы отвратительно сыграли. За это поплатились. Так вообще нельзя выходить на матч! Если вы чего-то хотите добиться в этой жизни, нужно держать свой уровень. Значит, с завтрашнего дня будем этому учиться, — заявил во флеш-интервью Олег Петрович.
— Что сказали подопечным, собрав их в центральном круге после финального свистка?
— Заметил, что теперь мы превратились в обычную команду. С завтрашнего дня нам надо начинать все с нуля.
Через неделю «Факел» в родных стенах не справился с «КАМАЗом» — 0:0. Василенко, впрочем, не стал делать из этого результата трагедии. В игре с челнинцами его команду действительно сложно было обвинить в недооценке соперника, какой-то расслабленности. Нет! «Факел» выглядел солидно. Разнообразно атаковал, создавал моменты, но не забил. Во многом из-за прекрасной игры голкипера автозаводцев.
Но что все-таки делать с сухими цифрами: всего один забитый мяч в четырех турах?!
«Факел» улучшил свою статистику в Нижнекамске, одолев местный «Нефтехимик» — 2:0. Породистый гол в концовке забил Турищев. За это он получил шанс сыграть в старте против тульского «Арсенала» и воспользовался им на 200 процентов.
Вообще в первом тайме поединка против «оружейников» «Факел» напомнил себя образца осени 2025 года. Воронежцы буквально смяли «Арсенал» в первые полчаса. Их преимущество вылилось в дубль Турищева. В обоих случаях Максим здорово разбирался с защитниками в чужой штрафной и бил, пусть и не сильно, но точно под опорную ногу Цулаи — 2:1.
— Хорошая игра. По качеству, по содержанию. Увидели целостную команду. Парни молодцы, справились, — заметил на пресс-конференции Василенко, для которого матч с «Арсеналом» стал 100-м у руля воронежцев. — Следующая встреча у нас с «Родиной». Для меня принципиально, чтобы «Факел» занял первое место.
«Пробили дно»
И вот тут показалось, что все вернулось на круги своя. Однако в лобовом поединке с «Родиной» команда Василенко была бита. Воронежцы трижды ошиблись в передачах, москвичи моментально их за это наказали. Молниеносные контратаки подопечных Хуана Диаса были неотразимы — 0:3 к 27-й минуте!
От этого нокаута наглецы из Воронежа так, похоже, до конца и не оправились. Иначе как объяснить сенсационное поражение от «Чайки» Дмитрия Комбарова — 0:2?!
— Это плохая реакция на домашнее поражение от «Родины», — признал Василенко. — Здесь особо нечего комментировать. Мы проиграли «Чайке»… Я не могу говорить о своем будущем. Решение принимает руководство. Все в команде понимают сложность этой истории. Упустили, допустили такое. В моем понимании, мы сейчас пробили дно. Это объективно. Я сказал об этом команде.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев не оставил без внимания резонансный результат:
— Сегодняшний выездной матч «Факела» с «Чайкой» посетили около 700 воронежских болельщиков. Они солировали на чужом стадионе. В отличие от нашей команды, к сожалению. Думаю, футболисты и руководство клуба обязаны извиниться перед болельщиками. Дело даже не в результатах двух последних матчей, а в отношении к тому, чем ребята занимаются профессионально. В том, что они показывали на поле. Если «Факел» претендует на лидерство, на повышение в классе, такая игра, конечно, недопустима.
Джокер Турищев
Две последующие ничьи — с «Шинником» и «Торпедо» — с одинаковым счетом 2:2 скорее говорили о том, что пациент все еще нездоров. С автозаводцами воронежцы отыгрались в концовке, оставшись уже в меньшинстве благодаря голу Турищева. Он же спас гостей на последних секундах встречи, хотя торпедовцы уверены: мяч полностью пересек линию ворот.
«Факел» растерял все свое преимущество. За три тура до финиша воронежцы опережали «Родину» всего на два очка, а «Урал» — уже на три. Теперь мало кто мог с уверенностью сказать, что «огнеопасные» выйдут в РПЛ напрямую.
Так что же произошло с командой весной?
Во-первых, «Факел» подкосили травмы. Фролкин долго не мог залечить повреждение, поэтому в воротах играл Обухов. Нельзя сказать, что Игорь «пожарил», но по большому счету и не выручал. В матче с «Торпедо» он и вовсе получил красную карточку за фол последней надежды. Фролкину пришлось вступать в игру с микроповреждением, он совершил несколько сложных сейвов. Еще в ноябре из строя выбыл основной центральный защитник Магкеев (разрыв икроножной мышцы). Весной стало понятно, как много он значил для оборонительных порядков воронежцев.
Во-вторых, совсем разладилась игра у главного креативщика Гиоргобиани. Если в октябре — ноябре он набрал семь баллов по системе «гол плюс пас», то после рестарта чемпионата «замолчал». В-третьих, затянулась адаптация у Гнапи. В 11 турах француз отметился лишь одним голом и одним результативным пасом.
Сбился прицел и у Пуси: всего три мяча против 13 осенью. Так что решение сохранить в клубе Турищева стало чуть ли не самым правильным этой зимой. Максим забил важнейшие голы во встречах с «Нефтехимиком», «Арсеналом» и «Торпедо», помог команде набрать семь драгоценных баллов. Не забываем и про его сейв в поединке с автозаводцами.
Золотая ничья
Болельщики «Факела» с тревогой ждали домашней встречи с «Енисеем». Красноярцы с приходом на тренерский мостик Сергея Ташуева преобразились до неузнаваемости: 7 побед в 10 играх!
Первый тайм получился довольно равным. А после перерыва «Факел» методично наращивал свое преимущество. В итоге сработали замены Василенко. Гиоргобиани выцарапал мяч на чужой половине поля и в падении отдал передачу Тодоровичу. 28-летний босниец все исполнил классно. Сместился с правого угла штрафной в центр, оставил не у дел двух защитников и поразил дальний угол! К боснийскому новичку воронежцев вопросов явно меньше, чем к Гнапи.
А на третьей компенсированной минуте Уридия разобрался с двумя соперниками на левой бровке и почти от лицевой подал во вратарскую. Пуси, отклеившись от Цеся, с метра не промахнулся. В Воронеже выдохнули с облегчением. После поражения «Урала» от «Шинника» (0:1) «Факелу» в оставшихся двух турах нужно было набрать всего одно очко.
Команда Василенко решила задачу в домашней игре со «СКА-Хабаровском». Тренерский штаб хозяев не мог рассчитывать на Гиоргобиани. Выйдя на замену во встрече с Красноярском, Николай не только отдал голевую передачу, но и схлопотал две желтые карточки. В центре поля с первых минут действовали Нетфуллин, Магомедов и Якимов, в атаке ставка была сделана на легионерский дуэт Пуси — Гнапи. Турищев остался в запасе.
Первый тайм получился малособытийным. Соперники не создали ни одного реального момента, было многовато брака. «Факел» выглядел каким-то скованным, игроки понимали, что поставлено на карту. Тройка центральных защитников армейцев — Кожемякин, Мухин и Плиев — уверенно сдерживала Пуси и Гнапи.
Сразу после перерыва в игре «Факела» мало что изменилось. Впереди хозяевам явно не хватало конкретики. Можно вспомнить разве что плотный выстрел Моцпана со средней дистанции — рядом со штангой. Армейцы отрезками смотрелись даже острее. Однажды после длинного заброса со своей половины 20-летний Глотов убегал один на один с Фролкиным, но замешкался и был настигнут защитниками «огнеопасных».
Василенко ввел в игру главного своего джокера — Турищева, Гнапи отправился отдыхать. И ведь едва не сработало! Имамов ошибся на выходе, но форвард оказался не готов к такому подарку и не переправил мяч в пустые ворота.
0:0. Золотая ничья «Факела». Наглецы из Воронежа вернулись в РПЛ!
Олег Василенко уже во второй раз вывел «Факел» в РПЛ. Концовка его пресс-конференции получилась очень трогательной:
— Я поздравляю всех с тем, что мы вышли в РПЛ. Прошу вас, не думайте о плохом. О том, какая была весна… Давайте радоваться в моменте. Находиться здесь и сейчас. Мы хотели выйти в РПЛ. Мы решили задачу. Нужно быть веселее, верить в команду. У «Факела» особенные болельщики. Таких больше нет в России. Честно! Горжусь тем, что являюсь частью этой семьи. Я обещал своему сыну, что мы решим задачу. Он смотрит все матчи, переживает, — после этих слов тренер показал журналистам открытку, нарисованную его сыном «папа, я тебя люблю». — Сынок, вот это всегда со мной! Спасибо.
Олег Василенко
Алексей Поддубский
1
Даниил Фролкин
5
Альберт Габараев
20
Игорь Юрганов
55
Дарко Тодорович
52
Равиль Нетфуллин
18
Кирилл Симонов
19
Белайди Пуси
44
Юрий Журавлев
75′
93
Мераби Уридия
23
Вячеслав Якимов
46′
11
Никита Моцпан
97
Бутта Магомедов
67′
10
Ильнур Альшин
7
Аксель Гнапи
65′
9
Максим Турищев
78
Ислам Имамов
3
Константин Плиев
4
Олег Кожемякин
21
Глеб Гурбан
29
Александр Мухин
55
Василий Алейников
91
Егор Носков
61′
82
Демьян Ильев
7
Камран Алиев
78′
8
Роман Емельянов
13
Данила Янов
78′
20
Йорди Тур
19
Тельядо Алькаде
72′
11
Александр Гаглоев
50
Степан Глотов
61′
14
Владислав Брагин
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
