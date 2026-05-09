Валидольная весна «Факела». Наглецы из Воронежа вернулись в РПЛ!

— Я поздравляю всех с тем, что мы вышли в РПЛ. Прошу вас, не думайте о плохом. О том, какая была весна… Давайте радоваться в моменте. Находиться здесь и сейчас. Мы хотели выйти в РПЛ. Мы решили задачу. Нужно быть веселее, верить в команду. У «Факела» особенные болельщики. Таких больше нет в России. Честно! Горжусь тем, что являюсь частью этой семьи. Я обещал своему сыну, что мы решим задачу. Он смотрит все матчи, переживает, — после этих слов тренер показал журналистам открытку, нарисованную его сыном «папа, я тебя люблю». — Сынок, вот это всегда со мной! Спасибо.