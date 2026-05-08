Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
2
:
Осасуна
2
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.55
П2
3.50
Футбол. Италия
перерыв
Торино
0
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.60
П2
3.06
Футбол. Франция
перерыв
Ланс
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.15
П2
6.11
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.60
П2
14.50
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Клуб совладельца Fix Price вышел в Российскую Премьер-лигу

Московская «Родина», владельцем которой является Сергей Ломакин, впервые за годы своего существования вышла в РПЛ.

Источник: РБК Спорт

Футболисты московской «Родины» обыграли «Челябинск» со счетом 2:0 в домашнем матче 33-го тура Первой лиги и гарантировали себе место в элите на следующий сезон.

Голы забили Иван Тимошенко (25-я минута) и Артур Гарибян (88).

«Родина» с 65 очками вышла в лидеры Первой лиги и за тур до конца чемпионата гарантировала себе минимум второе место. У воронежского «Факела» тоже 65 очков, он ранее гарантировал себе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В зоне стыковых матчей находятся екатеринбургский «Урал» (58 очков) и волгоградский «Ротор» (53).

Московский клуб был создан на базе академии «Родина» и лицензирован для выступления в первенстве России среди команд клубов ПФЛ (сейчас Вторая Лига) в 2019 году. Его владельцем является миллиардер Сергей Ломакин, сооснователь Fix Price. Команда впервые в своей истории сыграет в элитном дивизионе российского футбола.

«Родина» проводит домашние матчи на «Арене Химки», главным тренером команды является испанец Хуан Диас.

Родина
2:0
Первый тайм: 1:0
Челябинск
Футбол, Первая лига, Тур 33
8.05.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Роман Пилипчук
Голы
Родина
Иван Тимошенко
25′
Артур Гарибян
88′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
5
Андрей Егорычев
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
63′
83′
80
Станислав Бессмертный
85′
10
Йорди Рейна
67′
23
Кирилл Ушатов
18
Магомедхабиб Абдусаламов
56′
17
Солтмурад Бакаев
99
Иван Тимошенко
83′
96
Артур Гарибян
90+4′
Челябинск
93
Илья Тусеев
21
Алексей Бердников
27
Хетаг Кочиев
90+4′
66
Ян Гудков
53′
91
Руслан Байтуков
10
Рамазан Гаджимурадов
28′
18
Константин Кертанов
69′
19
Тимофей Комиссаров
77
Денис Самойлов
77′
17
Баба Н`Диайе
86′
2
Александр Жиров
70
Гаррик Левин
74′
11
Георгий Гонгадзе
Статистика
Родина
Челябинск
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти