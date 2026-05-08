Клуб совладельца Fix Price вышел в Российскую Премьер-лигу

Футболисты московской «Родины» обыграли «Челябинск» со счетом 2:0 в домашнем матче 33-го тура Первой лиги и гарантировали себе место в элите на следующий сезон.
Голы забили Иван Тимошенко (25-я минута) и Артур Гарибян (88).
«Родина» с 65 очками вышла в лидеры Первой лиги и за тур до конца чемпионата гарантировала себе минимум второе место. У воронежского «Факела» тоже 65 очков, он ранее гарантировал себе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В зоне стыковых матчей находятся екатеринбургский «Урал» (58 очков) и волгоградский «Ротор» (53).
Московский клуб был создан на базе академии «Родина» и лицензирован для выступления в первенстве России среди команд клубов ПФЛ (сейчас Вторая Лига) в 2019 году. Его владельцем является миллиардер Сергей Ломакин, сооснователь Fix Price. Команда впервые в своей истории сыграет в элитном дивизионе российского футбола.
«Родина» проводит домашние матчи на «Арене Химки», главным тренером команды является испанец Хуан Диас.
