Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Тренер «Родины» Диас почувствовал много эмоций от выхода клуба в РПЛ

«Родина» впервые вышла в РПЛ.

Источник: ФК "Родина"

ХИМКИ /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Главный тренер московской «Родины» испанец Хуан Диас не может описать свое состояние после выхода клуба в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что «Родина» впервые вышла в РПЛ. Команда оформила досрочный выход благодаря победе над «Челябинском» (2:0) в 33-м туре Лиги Пари (Первой лиги).

«Мы вышли в премьер-лигу, про футбол точно говорить не будем. Как отмечать? Что-нибудь придумаем, понятно, что без алкоголя, может, одно пиво, но сегодня день, чтобы наслаждаться, — сказал Диас. — Очень сложно описать, что чувствую, очень много эмоций, далеко от семьи, тяжело описать, что происходит внутри. Единственное — хочу обнять свою семью, жену, детей, дядю, тетю, они намучились, заслужили эту победу, я счастлив. Давайте посмотрим, какая на уровень РПЛ».

«Родина» основана в 2015 году.

Родина
2:0
Первый тайм: 1:0
Челябинск
Футбол, Первая лига, Тур 33
8.05.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 3345 зрителей
Главные тренеры
Хуан Диас
Роман Пилипчук
Голы
Родина
Иван Тимошенко
25′
Артур Гарибян
87′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
5
Андрей Егорычев
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
63′
83′
80
Станислав Бессмертный
85′
10
Йорди Рейна
68′
23
Кирилл Ушатов
18
Магомедхабиб Абдусаламов
56′
17
Солтмурад Бакаев
99
Иван Тимошенко
83′
96
Артур Гарибян
90+4′
Челябинск
93
Илья Тусеев
21
Алексей Бердников
27
Хетаг Кочиев
90+4′
66
Ян Гудков
53′
91
Руслан Байтуков
10
Рамазан Гаджимурадов
28′
18
Константин Кертанов
69′
19
Тимофей Комиссаров
77
Денис Самойлов
77′
17
Баба Н`Диайе
86′
2
Александр Жиров
70
Гаррик Левин
73′
11
Георгий Гонгадзе
Статистика
Родина
Челябинск
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти