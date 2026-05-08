Тренер «Родины» Диас почувствовал много эмоций от выхода клуба в РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Главный тренер московской «Родины» испанец Хуан Диас не может описать свое состояние после выхода клуба в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам.
Ранее ТАСС сообщал, что «Родина» впервые вышла в РПЛ. Команда оформила досрочный выход благодаря победе над «Челябинском» (2:0) в 33-м туре Лиги Пари (Первой лиги).
«Мы вышли в премьер-лигу, про футбол точно говорить не будем. Как отмечать? Что-нибудь придумаем, понятно, что без алкоголя, может, одно пиво, но сегодня день, чтобы наслаждаться, — сказал Диас. — Очень сложно описать, что чувствую, очень много эмоций, далеко от семьи, тяжело описать, что происходит внутри. Единственное — хочу обнять свою семью, жену, детей, дядю, тетю, они намучились, заслужили эту победу, я счастлив. Давайте посмотрим, какая на уровень РПЛ».
«Родина» основана в 2015 году.
Хуан Диас
Роман Пилипчук
Иван Тимошенко
25′
Артур Гарибян
87′
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
5
Андрей Егорычев
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
63′
83′
80
Станислав Бессмертный
85′
10
Йорди Рейна
68′
23
Кирилл Ушатов
18
Магомедхабиб Абдусаламов
56′
17
Солтмурад Бакаев
99
Иван Тимошенко
83′
96
Артур Гарибян
90+4′
93
Илья Тусеев
21
Алексей Бердников
27
Хетаг Кочиев
90+4′
66
Ян Гудков
53′
91
Руслан Байтуков
10
Рамазан Гаджимурадов
28′
18
Константин Кертанов
69′
19
Тимофей Комиссаров
77
Денис Самойлов
77′
17
Баба Н`Диайе
86′
2
Александр Жиров
70
Гаррик Левин
73′
11
Георгий Гонгадзе
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Санкт-Петербург)
