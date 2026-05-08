Тренер «Родины» Диас почувствовал много эмоций от выхода клуба в РПЛ

«Мы вышли в премьер-лигу, про футбол точно говорить не будем. Как отмечать? Что-нибудь придумаем, понятно, что без алкоголя, может, одно пиво, но сегодня день, чтобы наслаждаться, — сказал Диас. — Очень сложно описать, что чувствую, очень много эмоций, далеко от семьи, тяжело описать, что происходит внутри. Единственное — хочу обнять свою семью, жену, детей, дядю, тетю, они намучились, заслужили эту победу, я счастлив. Давайте посмотрим, какая на уровень РПЛ».