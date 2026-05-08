Футболисты «Родины» планируют проводить домашние матчи в РПЛ в Химках

ХИМКИ /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Родина» планирует проводить домашние матчи в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) на «Арене-Химки». Об этом журналистам сообщил спортивный директор клуба Алексей Зинин.
Ранее ТАСС сообщал, что «Родина» дома обыграла «Челябинск» (2:0) в 33-м туре Лиги Пари (Первой лиги) и вышла в РПЛ напрямую.
«В данный момент мы думаем о том, что это будет “Арена-Химки”. Так же, как и сейчас, ничего не будем менять. Мы тренируемся на искусственном поле, на искусственном поле будем играть», — сказал Зинин.
«Родина» основана в 2015 году и впервые сыграет в элитном дивизионе чемпионата России.
Футбол, Первая лига, Тур 33
8.05.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 3345 зрителей
Главные тренеры
Хуан Диас
Роман Пилипчук
Голы
Родина
Иван Тимошенко
25′
Артур Гарибян
87′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
5
Андрей Егорычев
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
63′
83′
80
Станислав Бессмертный
85′
10
Йорди Рейна
68′
23
Кирилл Ушатов
18
Магомедхабиб Абдусаламов
56′
17
Солтмурад Бакаев
99
Иван Тимошенко
83′
96
Артур Гарибян
90+4′
Челябинск
93
Илья Тусеев
21
Алексей Бердников
27
Хетаг Кочиев
90+4′
66
Ян Гудков
53′
91
Руслан Байтуков
10
Рамазан Гаджимурадов
28′
18
Константин Кертанов
69′
19
Тимофей Комиссаров
77
Денис Самойлов
77′
17
Баба Н`Диайе
86′
2
Александр Жиров
70
Гаррик Левин
73′
11
Георгий Гонгадзе
Статистика
Родина
Челябинск
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Санкт-Петербург)
