«А как “Родина” может быть не хороша?!» 18 туров без поражений. Испанский тренер. Исторический выход в РПЛ

Победив «Челябинск», «Родина» оформила свой первый выход в РПЛ.

Философия. Селекция

В 2019 году «Родина» начала свои выступления во Второй лиге. Через семь лет команда получила право сыграть в РПЛ!

Футбол
Первая лига 2025/2026
Тур 33, 8.05.2026, 20:30
Родина
2
Челябинск
0

Причем москвичи могли оказаться в элитном дивизионе еще раньше. В 2023 году команда, возглавляемая тогда Дмитрием Парфеновым, уступила в стыковых матчах «Пари НН» Сергея Юрана (0:3, 2:0).

Накануне тех встреч «СЭ» брал интервью у главного операционного и спортивного директора «Родины» Алексея Зинина. Вот небольшая выдержка из того разговора:

— За ничьи в «Родине» премиальные не платятся. Футбол — это же игра на победу. Изначально, когда четыре года назад создавалась «Родина», мы обговаривали с владельцем клуба Сергеем Александровичем Ломакиным, какую игру должна показывать команда. Сразу определились с философией.

— И какая у вас философия?

— «Родина» должна стараться действовать первым номером, создавать много моментов, показывать элементы интеллектуального футбола. И думать о победе. И внутренняя система клуба, в том числе в части премиальных, должна стимулировать игроков к победе, а не подталкивать их к отстаиванию ничьей.

В нынешнем сезоне «Родина» 11 встреч свела вничью. Зато москвичи проиграли в лиге меньше всех — всего четыре раза. И превзошли остальных по числу забитых мячей — 54.

«Родина» провалилась на старте чемпионата: всего одно очко в трех турах, поражения от Костромы и «Урала». Руководство клуба приняло решение расстаться со словенцем Зораном Зельковичем. Пять туров у руля столичного коллектива с приставкой «и. о.» стоял Барсег Киракосян. Получилось весьма неплохо: две крупные победы — над «Торпедо» и «Нефтехимиком» — и три ничьи.

С 9-го тура команду подхватил испанец Хуан Диас, ранее работавший в системе «Севильи». При нем «Родина» до зимней паузы одержала 8 побед при одном поражении и пяти ничьих. Как итог — третье промежуточное место. В декабре отставание от «Урала» составляло пять очков, от «Факела» — 12.

Зимой «Родина», как и «Факел», укрепилась точечно. Все три зимних новичка — свободные агенты. Это 26-летний центральный нападающий Керфала Сиссоко (ранее гвинеец выступал за финский «Яро»), 26-летний левый вингер Теодоро Арсе (парагваец играл у себя на родине) и 26-летний правый вингер Солтмурад Бакаев, последним клубом которого был «Акрон».

К слову, с тольяттинцами у «Родины» сложились хорошие рабочие отношения. Так, еще в августе прошлого года москвичи арендовали 30-летнего голкипера Сергея Волкова, который стал для них настоящей стеной. 15 «сухарей» в 28 встречах! При этом «Родина» может воспользоваться опцией выкупа.

Забегая вперед, заметим, что никто из трио зимних новичков пока так и не стал железобетонным игроком стартового состава, хотя определенную пользу каждый из них, безусловно, принес.

Победы над «Уралом» и «Факелом»

Весной Диас не шарахался при выборе состава, играя по схеме 4−3−3. Четверку защитников, как правило, составляли (слева направо) Дятлов, Мещанинов, Крижан, Сокол. В опорной зоне орудовал Фищенко.

Над ним располагались два плеймейкера — Рейна и Егорычев. В центре нападения действовал Тимошенко, слева — Максименко. А вот справа наблюдалась конкуренция между Абдусаламовым и Бакаевым. Первый выглядел предпочтительнее.

«Родина» на одном дыхании прошла мартовский отрезок чемпионата: 13 очков в пяти турах! Атакующая группа москвичей сметала всех на своем пути. У Рейны 2+3 по системе «гол плюс пас», у Тимошенко — 3+1, у Максименко — 4+0.

Особняком, конечно, стоит домашняя победа над «Уралом» — 3:1. И ведь «шмели» смотрелись острее в атаке в первые полчаса. Но главная «фишка» нынешней «Родины» — способность молниеносно наказать соперника за ошибки.

Команда Василия Березуцкого на 35-й минуте провела очередную перспективную атаку. Харин с левого фланга сделал передачу на Железнова, но Юрий не попал по мячу. В итоге хозяева моментально организовали контрвыпад. Рейна протащил мяч 40 метров, покатил налево. Тимошенко одним касанием ушел от Бегича, а другим — обводящим ударом с правой — поразил правый от себя угол. Красивый, породистый гол. 1:0.

«Урал» не сразу пришел в себя после такого развития событий. Иначе как объяснить полнейшую несогласованность в действиях опытных Бегича и Итало в своей штрафной?! Мяч достался Тимошенко, последовал пас на Абдусаламова, который прострелил на всеми забытого Максименко. 2:0 за три минуты!

Гости были приговорены в начале второго тайма. 24-летний рефери Заика посчитал, что Егорычев рухнул в штрафной в результате контакта с Иванисеней, и указал на «точку». Не самый очевидный пенальти. Рейна переиграл Кузнецова — 3:0.

Победа позволила «Родине» закрепиться на второй строчке и обойти сбоивший и до этой встречи «Урал» на четыре очка. Еще через тур команда Диаса сняла скальп с лидера турнира — «Факела» — 3:1. Да еще и в Воронеже! И снова москвичи поразили всех сумасшедшей реализацией.

На 6-й минуте Фищенко перехватил мяч на своей половине поля, отпасовал Максименко. Тот передачей нашел на правом фланге Рейну. Перуанец сместился в центр и, отрезав двух защитников, вывел Тимошенко один на один с Обуховым. 0:1.

«Факел» подолгу контролировал мяч, приближался к штрафной гостей, но без особой конкретики. «Родина» выжидала и поймала соперника на ошибке. Нетфуллин, начиная атаку, обрезался. Сокол увидел на правом фланге Абдусаламова, доставив ему мяч. 22-летний нападающий вошел в штрафную, перехитрил Журавлева и с левой ноги выстрелил низом в левый от себя нижний угол.

0:2 к 15-й минуте! Через 10 минут трибуны стадиона в Воронеже притихли. Третья контратака «Родины» — третий гол! Фантастика. Максименко откликнулся на замечательную закидушку Рейны, раскачал Тодоровича в чужой штрафной и с левой пробил в дальний угол.

Нужен ли Дзюба? «Киллеры» Максименко и Тимошенко

«Урал», в свою очередь, дома не смог одолеть «Уфу» и отстал от «Родины» уже на шесть очков. Вот тогда все всерьез поверили в то, что команде Диаса по силам выйти в РПЛ напрямую. Стали появляться новости о возможных летних приобретениях. В столичный коллектив начали сватать статусных футболистов — в частности, 37-летнего форварда (в августе ему исполнится 38) Артема Дзюбу.

«Артем — сильнейший российский форвард последнего десятилетия, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью», — сказал Алексей Зинин «СЭ».

Действительно, «Родина» располагает, пожалуй, сильнейшей атакующей линией в ФНЛ.

Мотором команды является 32-летний центральный полузащитник Йорди Рейна, в активе которого 32 матча за сборную Перу. В ноябрьской контрольной встрече с Россией (1:1) он вышел на замену во втором тайме. Рейна разгоняет большинство атак москвичей. Он сделал разницу и в поединке с «Уралом» (1+1), и в матче с «Факелом» (две голевые передачи).

Менеджерам клуба наверняка приятно осознавать, что Рейна, набравший в сезоне 16 результативных баллов, достался «Родине» бесплатно. Олег Кононов почему-то отказался от его услуг в «Торпедо».

Артем Максименко, действующий, как правило, на позиции левого инсайда, проводит лучший сезон в карьере. 15 голов в чемпионате! Эффективен на острие атак и Иван Тимошенко. Весной ему удалось отличиться в пяти играх подряд. Немного «проседает» правый фланг, хотя Абдусаламов внес свою лепту в победы над «Уралом» и «Факелом».

После домашней ничьей с «Волгой» беспроигрышная серия «Родины» достигла 18 матчей! 22 апреля москвичи уступили впервые с 20 сентября — в Волгограде «Ротору» Дмитрия Парфенова (0:2).

Хуан Диас, взывающий к небу

Впрочем, тот результат не выбил подопечных Диаса из колеи. Далее последовали две победы — над «Уфой» (1:0) (в меньшинстве вырвали три очка на последней компенсированной минуте, отличился Максименко) и «Черноморцем» (3:1).

А тут еще подоспел подарок от «Урала», который дома потерпел поражение от «Шинника». В итоге для исторического успеха «Родине» нужно было набрать два очка в двух турах.

В субботу, 8 мая, «Родина» на «Арене Химки» принимала «Челябинск». Вот только соперник, потерявший шансы попасть даже в стыки, не собирался сдаваться без боя.

— Хотим помочь своим землякам — «Уралу» — занять второе место, — заметил перед матчем главный тренер гостей Роман Пилипчук.

Порадовала посещаемость этой игры. Если и были на трибунах прогалины, то небольшие и немногочисленные. Классное начало встречи! Атака на атаку, момент на момент! Обе команды были хороши в прессинге.

На 25-й минуте трибуны взорвались от восторга. Егорычев, как показалось, выполнял закидушку в штрафную. Но, к счастью для хозяев, не рассчитал силу навеса. Мяч перелетел нападающих москвичей и ударился о перекладину! Тусеев не сориентировался в ситуации, мяч отскочил в поле, и Тимошенко после скидки Максименко дослал его в сетку! 10-й гол Ивана в сезоне.

«Родина» взяла игру под контроль и могла уходить на перерыв с более комфортным счетом. А вот начало второй половины матча осталось за гостями. Волков справился с плотным выстрелом Бердникова со средней дистанции. Хозяева постепенно отодвинули игру от своих ворот. Максименко закручивал мяч в дальний угол из-за пределов штрафной — было близко.

А на 87-й минуте всем все стало ясно. Вышедший на замену Гарибян продавил двух защитников и с острого угла проткнул мяч мимо Тусеева. 2:0! Камеры крупным планом показали Хуана Диаса, стоявшего на коленях и взывавшего к небу. «Родина» — в РПЛ! Так творится история.

А Гарибян, кстати, матч так и не доиграл. По мнению арбитров, именно он и Кочиев спровоцировали потасовку в компенсированное время. Оба получили по красной карточке. Впрочем, едва ли «Родина» накажет нападающего, который поставил жирную точку в исторической встрече!

— Что сейчас испытываете? — спросили журналисты одного из ключевых игроков «Родины» — голкипера Сергея Волкова.

— А «Факел» как сыграл?

— По нулям.

— Нормально. Значит, можно обходить их (смеется).

— Вы сейчас вышли на первое место.

— Супер! Хороший матч получился, сильный соперник. Мы до этого трижды встречались с «Челябинском». На сборах, в Кубке и чемпионате. Все три раза «скрутились». Но сегодня показали, что мы круче! Находимся там, где находимся. Хочу поздравить болельщиков. Когда пришел в команду, их было гораздо меньше. А теперь они прибавляются и прибавляются. Здорово! Дальше — больше. Надо выигрывать в последнем туре.

— Чем эта «Родина» так хороша?

— А как Родина может быть не хороша? (смеется).

— Как будете отмечать?

— Вы меня тормозите. А я бы уже в магазин съездил (улыбается). Изначально, когда только сюда пришел, понял, что эта команда обречена на успех!

Вторые «Химки»?

Главный аргумент скептиков, выступающих против выхода еще одной московской команды в РПЛ, звучит примерно так: «Зачем нам новые “Химки”?!» И речь здесь не о финансовых проблемах, возможном банкротстве и бесконечных скандалах. Вовсе нет.

По данным портала Transfermarkt, средняя посещаемость домашних матчей команды на «Арене Химки» в сезоне-2025/26 — 1970 зрителей. Это на тысячу человек больше, чем в прошлом году (986). По этому показателю «Родина» занимает 13-е место в лиге.

Вот расклад по всей лиге без учета последних двух туров.

  1. «Ротор» — 15 325
  2. «Факел» — 9142
  3. «Урал» — 8585
  4. «Челябинск» — 5385
  5. «Арсенал» — 4916
  6. «Черноморец» — 4735
  7. «Енисей» — 3728
  8. «СКА-Хабаровск» — 2686
  9. «Волга» — 2535
  10. «Сокол» — 2355
  11. «Шинник» — 2211
  12. КАМАЗ — 2094
  13. «Родина» — 1970
  14. «Спартак» — 1680
  15. «Уфа» — 1574
  16. «Торпедо» — 1048
  17. «Чайка» — 802
  18. «Нефтехимик» — 771

При этом нужно заметить, что из-за проблем с полем костромичи 9 домашних встреч провели в Химках. Похожая ситуация у «Чайки», которая шесть матчей сыграла в Подольске.

Алексей Зинин, оценивая уровень посещаемости, делает упор на положительной динамике.

— Я работал во многих чемпионатах и странах. Какие только задачи не решали, но могу сказать, что Первая лига — очень специфичная, не сразу ее раскусишь. Сейчас, когда мы многое для себя поняли и накопили опыт, закономерно, что мы боремся за высокие места. Ну и радует, как стремительно прирастаем болельщиками. Если в этом сезоне сможем выйти в РПЛ, это будет заслуженная история по совокупности того пути, который мы прошли, — заявил Зинин в интервью «Чемпионату» в середине апреля.

На ряде весенних игр клубу удалось собрать довольно приличную для ФНЛ аудиторию. Так, матч с «Уралом» посетили 4027 человек, с «Волгой» — 3154, с «Уфой» — 3042.

Скорее всего, «Родине» удастся привлечь на свои игры больше зрителей, если команда будет принимать соперников в Москве, а не в Подмосковье. По словам Зинина, на следующий сезон клуб заявил два стадиона — «Арену Химки» и «ВТБ Арену».

Автор: Виталий Айрапетов

Родина
2:0
Первый тайм: 1:0
Челябинск
Футбол, Первая лига, Тур 33
8.05.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 3345 зрителей
Главные тренеры
Хуан Диас
Роман Пилипчук
Голы
Родина
Иван Тимошенко
25′
Артур Гарибян
87′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
5
Андрей Егорычев
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
63′
83′
80
Станислав Бессмертный
85′
10
Йорди Рейна
68′
23
Кирилл Ушатов
18
Магомедхабиб Абдусаламов
56′
17
Солтмурад Бакаев
99
Иван Тимошенко
83′
96
Артур Гарибян
90+4′
Челябинск
93
Илья Тусеев
21
Алексей Бердников
27
Хетаг Кочиев
90+4′
66
Ян Гудков
53′
91
Руслан Байтуков
10
Рамазан Гаджимурадов
28′
18
Константин Кертанов
69′
19
Тимофей Комиссаров
77
Денис Самойлов
77′
17
Баба Н`Диайе
86′
2
Александр Жиров
70
Гаррик Левин
73′
11
Георгий Гонгадзе
Статистика
Родина
Челябинск
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Санкт-Петербург)
