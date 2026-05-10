«Нефтехимик» и «Волга» сыграли вничью в матче Первой лиги

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:2. В составе «Нефтехимика» мячи забили Платон Платонов (29-я минута) и Константин Шильцов (31). У «Волги» отличились Дмитрий Каменщиков (19) и Владислав Яковлев (65).