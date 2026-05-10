«Нефтехимик» и «Волга» сыграли вничью в матче Первой лиги

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:2. В составе «Нефтехимика» мячи забили Платон Платонов (29-я минута) и Константин Шильцов (31). У «Волги» отличились Дмитрий Каменщиков (19) и Владислав Яковлев (65).
«Нефтехимик» (43 очка) занимает десятое место в турнирно таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, «Волга» (37) идет 14-й.
Заключительный тур Первой лиги состоится 16 мая. «Нефтехимик» в гостях сыграет с клубом «СКА-Хабаровск», «Волга» примет воронежский «Факел».
Футбол, Первая лига, Тур 33
10.05.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Михаил Белов
Голы
Нефтехимик
Платон Платонов
29′
Константин Шильцов
31′
Волга
Дмитрий Каменщиков
19′
Владислав Яковлев
65′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
5
Магомед Мусалов
8
Георгий Кантария
24
Александр Кахидзе
70′
28
Платон Платонов
70
Иван Бобер
90
Константин Шильцов
10
Давид Кокоев
60′
6
Даниил Родин
15
Андрей Никитин
84′
53
Кирилл Моисеев
17
Эдуард Валиахметов
85′
75
Дмитрий Шадринцев
14
Ислам Машуков
60′
9
Рашид Магомедов
Волга
23
Егор Бабурин
3
Олег Красильниченко
4
Камиль Ибрагимов
73′
20
Константин Ковалев
92
Игнат Касьянов
99
Андрей Костин
6
Дмитрий Тихий
46′
30
Айдар Хабибуллин
7
Артур Мурза
46′
17
Игорь Гершун
62′
9
Дмитрий Каменщиков
75′
27
Михаил Умников
37
Евгений Воронин
46′
77
Лука Багателия
90
Кирилл Фольмер
63′
14
Владислав Яковлев
Статистика
Нефтехимик
Волга
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
