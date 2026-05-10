Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
1
:
Реал
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Страсбур
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Ницца
1
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Марсель
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Лорьян
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Лилль
0
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Брест
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Париж
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
1
:
Лион
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Аталанта
2
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
1
:
Унион Б
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Ротор
0
«Нефтехимик» и «Волга» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» и ульяновская «Волга» сыграли вничью в матче 33-го тура футбольной Первой лиги.

Источник: Официальная страница ФК "Нефтехимик" ВКонтакте

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:2. В составе «Нефтехимика» мячи забили Платон Платонов (29-я минута) и Константин Шильцов (31). У «Волги» отличились Дмитрий Каменщиков (19) и Владислав Яковлев (65).

«Нефтехимик» (43 очка) занимает десятое место в турнирно таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, «Волга» (37) идет 14-й.

Заключительный тур Первой лиги состоится 16 мая. «Нефтехимик» в гостях сыграет с клубом «СКА-Хабаровск», «Волга» примет воронежский «Факел».

Нефтехимик
2:2
Первый тайм: 2:1
Волга
Футбол, Первая лига, Тур 33
10.05.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Михаил Белов
Голы
Нефтехимик
Платон Платонов
29′
Константин Шильцов
31′
Волга
Дмитрий Каменщиков
19′
Владислав Яковлев
65′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
5
Магомед Мусалов
8
Георгий Кантария
24
Александр Кахидзе
70′
28
Платон Платонов
70
Иван Бобер
90
Константин Шильцов
10
Давид Кокоев
60′
6
Даниил Родин
15
Андрей Никитин
84′
53
Кирилл Моисеев
17
Эдуард Валиахметов
85′
75
Дмитрий Шадринцев
14
Ислам Машуков
60′
9
Рашид Магомедов
Волга
23
Егор Бабурин
3
Олег Красильниченко
4
Камиль Ибрагимов
73′
20
Константин Ковалев
92
Игнат Касьянов
99
Андрей Костин
6
Дмитрий Тихий
46′
30
Айдар Хабибуллин
7
Артур Мурза
46′
17
Игорь Гершун
62′
9
Дмитрий Каменщиков
75′
27
Михаил Умников
37
Евгений Воронин
46′
77
Лука Багателия
90
Кирилл Фольмер
63′
14
Владислав Яковлев
Статистика
Нефтехимик
Волга
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти