«Енисей» обыграл «Арсенал» в матче Первой лиги

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Красноярский футбольный клуб «Енисей» обыграл тульский «Арсенал» в матче предпоследнего, 33-го тура Первой лиги.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, гол забил Астемир Хашкулов (28-я минута, с пенальти).
«Енисей» набрал 49 очков и занимает шестое место в таблице Первой лиги. Туляки не могут победить на протяжении семи матчей и с 39 очками идут 12-ми.
Футбол, Первая лига, Тур 33
11.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Дмитрий Гунько
Голы
Енисей
Астемир Хашкулов
28′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
23′
43
Артур Гилязетдинов
18
Александр Надольский
5
Иллой-Айет Эммерсон
3
Ян Цесь
6
Амир Батырев
44′
87
Андрей Мазурин
64′
73′
17
Иван Зазвонкин
81
Родион Печура
61′
49
Оливье Кенфак
11
Астемир Хашкулов
73′
9
Лука Раткович
81′
7
Андреа Чуканов
68′
8
Александр Канаплин
90′
Арсенал
42
Александр Мелихов
4
Даниил Пенчиков
44
Олег Исаенко
21
Никита Раздорских
44′
9
Максим Максимов
10
Игорь Горбунов
31
Кирилл Большаков
5
Александр Пуцко
77
Даниил Плотников
69′
19
Кирилл Богданец
14
Милош Брнович
76′
77′
17
Маттео Алинви
22
Алан Цараев
68′
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
Статистика
Енисей
Арсенал
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
2
0
Удары в створ
2
0
Угловые
5
6
Судейская бригада
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти