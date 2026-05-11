Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
1.05
X
14.00
П2
82.00
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
ЦСКА
П1
3.27
X
3.30
П2
2.25
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
П1
2.57
X
3.18
П2
2.89
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
П1
1.58
X
4.26
П2
6.23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
П1
4.27
X
4.21
П2
1.87
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
П1
1.57
X
4.28
П2
6.12
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
П1
1.82
X
3.91
П2
4.33
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
П1
2.57
X
3.27
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

«Енисей» обыграл «Арсенал» в матче Первой лиги

«Енисей» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0 в матче Первой лиги.

Источник: ФК "Енисей"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Красноярский футбольный клуб «Енисей» обыграл тульский «Арсенал» в матче предпоследнего, 33-го тура Первой лиги.

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, гол забил Астемир Хашкулов (28-я минута, с пенальти).

«Енисей» набрал 49 очков и занимает шестое место в таблице Первой лиги. Туляки не могут победить на протяжении семи матчей и с 39 очками идут 12-ми.

Енисей
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 33
11.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Дмитрий Гунько
Голы
Енисей
Астемир Хашкулов
28′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
23′
43
Артур Гилязетдинов
18
Александр Надольский
5
Иллой-Айет Эммерсон
3
Ян Цесь
6
Амир Батырев
44′
87
Андрей Мазурин
64′
73′
17
Иван Зазвонкин
81
Родион Печура
61′
49
Оливье Кенфак
11
Астемир Хашкулов
73′
9
Лука Раткович
81′
7
Андреа Чуканов
68′
8
Александр Канаплин
90′
Арсенал
42
Александр Мелихов
4
Даниил Пенчиков
44
Олег Исаенко
21
Никита Раздорских
44′
9
Максим Максимов
10
Игорь Горбунов
31
Кирилл Большаков
5
Александр Пуцко
77
Даниил Плотников
69′
19
Кирилл Богданец
14
Милош Брнович
76′
77′
17
Маттео Алинви
22
Алан Цараев
68′
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
Статистика
Енисей
Арсенал
Желтые карточки
5
2
Удары (всего)
2
0
Удары в створ
2
0
Угловые
5
6
Судейская бригада
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти