Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
0
П1
1.30
X
4.33
П2
16.00
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
П1
3.12
X
3.21
П2
2.42
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
П1
1.58
X
4.26
П2
6.23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
П1
4.27
X
4.21
П2
1.87
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
П1
1.55
X
4.30
П2
6.40
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
П1
1.82
X
3.90
П2
4.35
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
П1
2.57
X
3.28
П2
2.95
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
«Ротор» сыграет в стыковых матчах за право выступить в РПЛ

Команда из Волгограда обеспечила 4-е место в Первой лиге.

Источник: ФК "Урал"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. «Ротор» сыграет в стыковых матчах за право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Команда из Волгограда гарантировала 4-е место в Лиге Пари (Первой лиге) после поражения «Камаза» из Набережных Челнов от екатеринбургского «Урала» (0:2) во встрече предпоследнего, 33-го тура.

«Камаз» занимает 5-е место в турнирной таблице с 49 очками. «Ротор» набрал 53 очка. 3-ю строчку обеспечил «Урал», имеющий в активе 61 очко.

Ранее ТАСС сообщал, что напрямую из Первой лиги в РПЛ вышли воронежский «Факел» и столичная «Родина». «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в элите. В стыковых матчах «Урал» сыграет с командой, занявшей 14-е место в РПЛ, «Ротор» — с клубом, который финиширует на 13-й строчке в элитном дивизионе.

Первые стыковые матчи состоятся 20 мая в Екатеринбурге и Волгограде. Ответные пройдут 23 мая на полях команд РПЛ.

«Ротор» в последний раз выступал в РПЛ в сезоне-2020/21. Команда из Волгограда дважды завоевывала серебряные (1993, 1997) и один раз — бронзовые (1996) награды чемпионата России.

Урал
2:0
Первый тайм: 2:0
КАМАЗ
Футбол, Первая лига, Тур 33
11.05.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Василий Березуцкий
Антон Хазов
Голы
Урал
Илья Ишков
3′
Лео Кордейро
24′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
82′
44
Владислав Малькевич
10
Мартин Секулич
27′
2
Силвие Бегич
16
Фернандо Итало
6
Фаниль Сунгатулин
46
Артем Мамин
71′
84′
24
Егор Филипенко
14
Юрий Железнов
28′
62′
11
Владислав Карапузов
13
Роман Акбашев
44′
18
Никита Морозов
97
Илья Ишков
62′
19
Егор Богомольский
22
Лео Кордейро
46′
37
Виталий Бондарев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
13
Андрей Семенов
7
Руслан Аюкин
28
Мухаммад Султонов
3
Даниил Маругин
18
Дмитрий Тананеев
83
Максим Лайкин
53
Александр Дерюгин
14
Сурхайхан Абдуллаев
66′
22
Андрей Солодухин
24
Даниил Шамкин
18′
84′
91
Антон Рощин
9
Давид Караев
66′
79
Виталий Семенов
Статистика
Урал
КАМАЗ
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
7
3
Угловые
8
6
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
