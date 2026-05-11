«Ротор» сыграет в стыковых матчах за право выступить в РПЛ

Ранее ТАСС сообщал, что напрямую из Первой лиги в РПЛ вышли воронежский «Факел» и столичная «Родина». «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в элите. В стыковых матчах «Урал» сыграет с командой, занявшей 14-е место в РПЛ, «Ротор» — с клубом, который финиширует на 13-й строчке в элитном дивизионе.