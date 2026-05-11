«Ротор» сыграет в стыковых матчах за право выступить в РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. «Ротор» сыграет в стыковых матчах за право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Команда из Волгограда гарантировала 4-е место в Лиге Пари (Первой лиге) после поражения «Камаза» из Набережных Челнов от екатеринбургского «Урала» (0:2) во встрече предпоследнего, 33-го тура.
«Камаз» занимает 5-е место в турнирной таблице с 49 очками. «Ротор» набрал 53 очка. 3-ю строчку обеспечил «Урал», имеющий в активе 61 очко.
Ранее ТАСС сообщал, что напрямую из Первой лиги в РПЛ вышли воронежский «Факел» и столичная «Родина». «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в элите. В стыковых матчах «Урал» сыграет с командой, занявшей 14-е место в РПЛ, «Ротор» — с клубом, который финиширует на 13-й строчке в элитном дивизионе.
Первые стыковые матчи состоятся 20 мая в Екатеринбурге и Волгограде. Ответные пройдут 23 мая на полях команд РПЛ.
«Ротор» в последний раз выступал в РПЛ в сезоне-2020/21. Команда из Волгограда дважды завоевывала серебряные (1993, 1997) и один раз — бронзовые (1996) награды чемпионата России.
