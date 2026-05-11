Березуцкий о потенциальных соперниках «Урала» в стыках: «Какая разница, с кем играть?»

«Нет удобных соперников. На данный момент мы готовимся к трем командам. В принципе, это команды Премьер-лиги с качественными игроками. Какая разница, с кем играть? Все равно будет тяжело. Готовимся к переходным матчам», — приводятся слова Березуцкого в телеграм-канале клуба.
«Мы не будем отходить от своей игры. Наши сильные стороны — комбинационный футбол, игра в атаку и контроль мяча. Отходить от своих принципов и что-то менять в конце сезона бессмысленно», — добавил тренер.
Футбол, Первая лига, Тур 33
11.05.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Василий Березуцкий
Антон Хазов
Голы
Урал
Илья Ишков
3′
Лео Кордейро
24′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
82′
44
Владислав Малькевич
10
Мартин Секулич
27′
2
Силвие Бегич
16
Фернандо Итало
6
Фаниль Сунгатулин
46
Артем Мамин
71′
84′
24
Егор Филипенко
14
Юрий Железнов
28′
62′
11
Владислав Карапузов
13
Роман Акбашев
44′
18
Никита Морозов
97
Илья Ишков
62′
19
Егор Богомольский
22
Лео Кордейро
46′
37
Виталий Бондарев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
13
Андрей Семенов
7
Руслан Аюкин
28
Мухаммад Султонов
3
Даниил Маругин
18
Дмитрий Тананеев
83
Максим Лайкин
53
Александр Дерюгин
14
Сурхайхан Абдуллаев
66′
22
Андрей Солодухин
24
Даниил Шамкин
18′
84′
91
Антон Рощин
9
Давид Караев
66′
79
Виталий Семенов
Статистика
Урал
КАМАЗ
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
7
3
Угловые
8
6
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
