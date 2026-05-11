«Шинник» сыграл вничью с «Торпедо» в матче Первой лиги

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Футболисты ярославского «Шинника» сыграли вничью с московским «Торпедо» в матче 33-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.
Встреча, которая прошла в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев, который на первой добавленной к первому тайму минуте забил Илья Порохов, гости ответили точным ударом Дмитрия Цыпченко (90-я минута).
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию «Бессмертный полк» на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
За тур до финиша чемпионата во втором по силе дивизионе российского футбола «Шинник» с 47 очками идет на восьмом месте в таблице. «Торпедо» (43 балла) располагается на девятой строчке.
Артем Булойчик
Олег Кононов
Илья Порохов
45′
Дмитрий Цыпченко
89′
51
Тимофей Митров
55
Виталий Лысцов
53
Никита Котин
88
Денис Миронов
21
Артур Галоян
13′
5
Кирилл Маляров
44
Даниил Корнюшин
64
Олег Ланин
50
Артем Голубев
15
Дмитрий Самойлов
86′
2
Артемий Косогоров
11
Илья Порохов
72′
77
Альбек Гонгапшев
86
Никита Корец
77
Константин Савичев
81′
99
Глеб Шевченко
24
Кирилл Гоцук
4
Сергей Бородин
90+4′
15
Александр Орехов
33
Мамаду Камара
46′
11
Руслан Апеков
7
Александр Юшин
64′
20
Дмитрий Калайда
9
Владислав Шитов
64′
83
Николай Ищенко
79
Алексей Каштанов
59′
72′
10
Дмитрий Цыпченко
47
Даниил Уткин
81′
17
Илья Берковский
Главный судья
Артур Сагдиев
(Россия, Набережные Челны)
