«Сейчас в РПЛ только два эпохальных футболиста — Дзюба и Акинфеев»

Футбольный клуб «Родина», основанный менее 10 лет назад, впервые вышел в Российскую премьер-лигу. За тур до окончания сезона в Первой лиге команда гарантировала себе место не ниже второго, дающее прямую путевку в РПЛ. В интервью «Известиям» спортивный и операционный директор клуба Алексей Зинин рассказал о финансовых возможностях «Родины», оценил готовность команды к дебюту в элите, прокомментировал слухи о переговорах с Артёмом Дзюбой и ужесточение лимита на легионеров, а также объяснил, почему клуб намерен осторожно усиливать состав.
— С выходом в РПЛ «Родина» получает доступ к жирному куску пирога в виде доходов с телеконтракта между лигой и «Матч ТВ», по которому клуб получит минимум 350 млн рублей. Насколько расширяет возможности вашей организации?
— У нас есть инвестор, который может многое позволить. Другое дело, что мы никогда не пользовались этим ресурсом в полной мере. И живем очень аккуратно. Не делаем большие трансферы. И вообще редко делаем трансферы — у нас, как правило, приходят футболисты бесплатно, на правах свободных агентов. А очень часто ребята приходят даже на понижение зарплаты.
Один из последних примеров — Йорди Рейна, когда переходил в «Родину» из «Торпедо», пошел на существенное понижение зарплаты, чтобы быть у нас. Так что мы больше за идею, за атмосферу, за коллектив. Да, вознаградить ребят нужно за игру, за результат, в том числе за выход в РПЛ. Но мы не собираемся никого убивать деньгами. И то, что в наш бюджет добавятся 350 млн рублей… Хорошо, что они добавятся. Но это не значит, что мы сразу пустим их на трансферы. Нам есть что развивать на эти деньги.
— Что в первую очередь?
— Строить манежи, привлекать под знамена «Родины» всё новых и новых юных игроков, чтобы они росли людьми с нашей системой ценностей. Надо также дальше продолжать расширять базу болельщицкую, чтобы больше людей приходило на трибуны и поддерживало нас. У нас много команд в системе клуба — основная команда, «Родина-2», «Родина-3», «Родина-м» (молодежная), команды ЮФЛ (Юношеская футбольная лига) и академии. Все они развиваются. Есть проект «Родные игры» с привлечением школьников. Так что у нас есть куда вкладывать деньги.
Я верю, что, если ты планомерно развиваешься и не разбрасываешься средствами, то в итоге нарастишь силы и возможности. Надо двигаться поступательно, поэтому мы точно не будем покупать футболистов за большие деньги и баснословные зарплаты. Это в том числе было бы несправедливо по отношению к нынешнему составу «Родины», к ребятам, которые прошли большой путь, выкладывались от и до.
Неправильно, когда они решили задачу, вывели клуб в РПЛ, а на их место кто-то приходит и получает зарплаты в два-три раза больше. Это ломает атмосферу в коллективе. А атмосфера для нас важнее всего. Уверен, что без коллектива невозможно решить задачу. И тот коллектив, который у нас сейчас есть, — игроки, тренеры, медицинский штаб, администраторы, — всё это важнее какого-либо большого трансфера. Десять раз надо подумать, взять одного топового игрока или сохранить тот коллектив, который есть. Потому что приход одного игрока может нарушить сложившийся баланс.
— В связи с этим появлявшиеся весной в СМИ слухи о переговорах «Родины» и Артема Дзюбы не имеют под собой почвы?
— Переговоров с ним не было. Ни по нашей инициативе, ни по инициативе его стороны. Но я при этом не говорю, что мы никого не возьмем. Я просто объясняю, что мы будем очень взвешенно и аккуратно подходить к этому вопросу. Никто не знает, как дальше сложится. Нужно не только иметь линию и стратегию, но и оставаться чутким к коррективам, которые вносит жизнь.
Нам очень часто звонят агенты и спрашивают: «Вы кого ищете?» — «Мы никого не ищем». — «А на какие позиции вам предложить игрока?» — «На любые, вы предлагайте, а мы рассмотрим». Иногда на рынке появляется такой футболист, мимо которого нельзя пройти. И ты начинаешь думать, анализировать, впишется ли он в имеющийся коллектив. Где-то на этапе предсезонки мы можем начать понимать, что команде не хватает определенного качества. И тогда вполне можем привлечь человека с этим качеством. Но я очень верю в тех футболистов, которые есть сейчас в «Родине», которые выдержали очень большую нагрузку в Первой лиге. Они заслуживают свой шанс в РПЛ.
— Вам не нужны будут звезды типа Дзюбы, чтобы привлечь дополнительную аудиторию?
— Нужно ли нам громкое имя, на которое пойдут болельщики? Да, это важно. От этого никто не откажется. Но, на мой взгляд, сейчас в РПЛ только два футболиста эпохального масштаба — Артем Дзюба и Игорь Акинфеев. Я имею ввиду тех, с кем в теории мы могли бы начать разговор. Понятно, что Батракова «Родина» сейчас не потянет. Но очень важно в данный момент лишнего не наговорить. Надо завершить сезон, уйти в отпуск, обобщить опыт прошедшего сезона и решить, надо ли усиливаться и как усиливаться.
— Когда смотрите нынешний сезон РПЛ, как ощущаете возможности «Родины» в ней закрепиться?
— Я смотрел РПЛ, но это чуть другое. Надо пройти предсезонку. По ходу нее возникнут ощущения. Если мы выполним всю работу, которую наметили, если игроки будут прогрессировать в рамках того видения, которое у нас есть, если мы точечно добавим качества, то «Родина» будет уверенно чувствовать себя в премьер-лиге. Не буду называть место в таблице, но точно не будет такого, что мы трясемся в каждом матче и думаем, как бы не проиграть и не вылететь. Вообще не хочется думать о каком-либо вылете. Наша задача должна быть достойна той мечте, которая у нас была. Глупо выходить в РПЛ, чтобы бороться за выживание.
— Минспорт РФ ужесточил лимит на легионеров на следующий сезон РПЛ. В «Родине» к этому готовы с учетом того, что в Первой лиге ограничения еще более жесткие?
— Скажу так: мы подстроимся под любые правила игры, которые существуют. Если наш футбол двигается в сторону российских игроков, то у нас есть российские игроки. Мы растим большую плеяду молодых интересных ребят. Но я всё равно не сторонник лимита. В моем понимании, он убивает настоящий чистый рост. Я вспоминаю времена, когда сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы, ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА. Тогда не было никакого лимита.
— Всё-таки в 2008 году, когда «Зенит» и сборная добились этих успехов, лимит уже был.
— Да, но здесь важнее то, что российские футболисты, которые составляли основы этих команд, появились и выросли без лимита, выиграв конкуренцию по-честному.
— Не потому ли, что, когда они дебютировали и росли, в российском футболе не было таких денег, чтобы завозить дорогих легионеров, у которых выиграть конкуренцию было сложнее?
— «Спартак» в 2004 году купил Фернандо Кавенаги за €14 млн. Но Роман Павлюченко выиграл у него конкуренцию. ЦСКА купил аргентинца Ферейру за 8−9 млн. Но Юрий Жирков его вытеснил из состава. Легионеров тогда было достаточно, громких, с именем, со статусом. Но россияне выигрывали у них конкуренцию и росли. Но это мое мнение.
Я точно не сторонник лимита. Хорошая история, когда ребята растут и выигрывают конкуренцию у сильных легионеров. Сейчас мы можем прийти к тому, что они будут выигрывать конкуренцию у таких же мальчишек. Я не уверен, что это принесет им пользу. Но раз лимит введен, мы будем действовать в его рамках.
