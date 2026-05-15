«Уфа» и «СКА-Хабаровск» получили текст решения по отмененному матчу Первой лиги

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. «Уфа» и «СКА-Хабаровск» получили текст решения по отмененному матчу 32-го тура Лиги Пари (Первой лиги) от контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Ранее «Уфе» присудили техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч со «СКА-Хабаровском». Встреча должна была пройти в Хабаровске 3 мая. «Уфа» не смогла вылететь на игру из-за закрытия аэропорта. Позднее генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков сообщил, что клуб подаст апелляцию на решение о присуждении технического поражения.
«КДК в установленном порядке направил футбольным клубам “Уфа” и “СКА-Хабаровск” полный текст решения по их вопросу. По регламенту у нас есть 20 дней на отправку полного решения в клубы, однако мы это сделали в ускоренном процессе в течение 10 дней. Теперь у клубов в случае желания есть возможность обратиться в апелляционный комитет», — сказал Григорьянц.
«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка. Отрыв от идущего на 16-й позиции новороссийского «Черноморца» составляет 2 очка. В заключительном, 34-м туре в субботу клубы определят, кто из них покинет Первую лигу. «Уфа» на выезде сыграет против костромского «Спартака», «Черноморец» на своем поле встретится с екатеринбургским «Уралом».