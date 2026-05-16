«СКА-Хабаровск» победил «Нефтехимик» в последнем туре Первой лиги

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче последнего, 34-го тура Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых отличились Тельядо Алкалде (7-я минута) и Камран Алиев (25).
«Нефтехимик» набрал 43 очка и гарантировал себе 11-е место в таблице по итогам чемпионата. «СКА-Хабаровск» (42 очка) располагается на 12-й позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 34
16.05.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Кирилл Новиков
Голы
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
7′
Камран Алиев
25′
Составы команд
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
3
Константин Плиев
29
Александр Мухин
4
Олег Кожемякин
19
Тельядо Алькаде
55
Василий Алейников
21
Глеб Гурбан
73′
63
Даниил Борисов
91
Егор Носков
67′
82
Демьян Ильев
13
Данила Янов
57′
73′
20
Йорди Тур
50
Степан Глотов
80′
8
Роман Емельянов
7
Камран Алиев
80′
11
Александр Гаглоев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
75
Дмитрий Шадринцев
15
Андрей Никитин
70
Иван Бобер
9
Рашид Магомедов
28
Платон Платонов
24
Александр Кахидзе
8
Георгий Кантария
5
Магомед Мусалов
58′
17
Эдуард Валиахметов
88
Денис Титов
72′
14
Ислам Машуков
10
Давид Кокоев
59′
12
Максим Ширяев
85′
Статистика
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
6
9
Удары в створ
5
6
Угловые
1
7
Судейская бригада
Главный судья
Артур Сагдиев
(Россия, Набережные Челны)
