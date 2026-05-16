Футболисты московской «Родины» стали победителями Первой лиги

Третье место по итогам сезона Первой лиги занял екатеринбургский «Урал» (61 очко), четвертым стал волгоградский «Ротор» (56). В стыковых матчах за право играть в РПЛ «Урал» встретится с командой, занявшей 14-е место по итогам сезона в РПЛ, «Ротор» — с 13-й, соперники клубов определятся 17 мая после заключительного тура чемпионата. По итогам жеребьевки стало известно, что первые стыковые матчи пройдут на домашних аренах команд Первой лиги.