Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Хоффенхайм
П1
4.69
X
4.71
П2
1.64
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Гамбург
П1
1.28
X
6.60
П2
9.00
Футбол. Германия
16:30
Бавария
:
Кельн
П1
1.13
X
11.25
П2
15.00
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Штутгарт
П1
3.61
X
4.45
П2
1.87
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
РБ Лейпциг
П1
2.53
X
3.88
П2
2.62
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Майнц
П1
1.99
X
4.20
П2
3.35
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Вольфсбург
П1
2.63
X
3.66
П2
2.62
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Аугсбург
П1
2.64
X
4.07
П2
2.44
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Боруссия Д
П1
3.33
X
4.13
П2
2.03
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Енисей
П1
2.08
X
3.30
П2
3.77
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Футболисты московской «Родины» стали победителями Первой лиги

Второе место занял воронежский «Факел», третье — екатеринбургский «Урал», четвертое — волгоградский «Ротор».

Источник: ФК "Родина"

ТУЛА, 16 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Родина» стал победителем Лиги Пари (Первой лиги) сезона-2025/26. В субботу «Родина» на выезде со счетом 4:1 обыграла тульский «Арсенал» в заключительном, 34-м туре.

В составе победителей голы забили Иван Тимошенко (15-я минута), Артем Максименко (19, 40) и Солтмурад Бакаев (50). У хозяев отличился Максим Максимов (51).

Московская команда набрала 68 очков. Второе место занял воронежский «Факел», на выезде обыгравший ульяновскую «Волгу» (3:0). Команда набрала 68 очков и уступила «Родине» по дополнительным показателям.

«Родина», основанная в 2015 году, впервые стала победителем Первой лиги. Ранее ТАСС сообщал, что команда за тур до конца розыгрыша турнира обеспечила себе выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и впервые сыграет в высшем дивизионе российского футбола.

Напрямую в РПЛ выходят команды, занявшие первые два места в Первой лиге. «Факел» вернулся в элиту российского футбола после вылета по итогам сезона-2024/25, тогда воронежцы заняли последнее, 16-е место.

Третье место по итогам сезона Первой лиги занял екатеринбургский «Урал» (61 очко), четвертым стал волгоградский «Ротор» (56). В стыковых матчах за право играть в РПЛ «Урал» встретится с командой, занявшей 14-е место по итогам сезона в РПЛ, «Ротор» — с 13-й, соперники клубов определятся 17 мая после заключительного тура чемпионата. По итогам жеребьевки стало известно, что первые стыковые матчи пройдут на домашних аренах команд Первой лиги.

Арсенал
1:4
Первый тайм: 0:3
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 34
16.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Хуан Диас
Голы
Арсенал
Максим Максимов
51′
Родина
Иван Тимошенко
15′
Артем Максименко
19′
Артем Максименко
40′
Солтмурад Бакаев
50′
Составы команд
Арсенал
42
Александр Мелихов
4
Даниил Пенчиков
78′
5
Александр Пуцко
31
Кирилл Большаков
10
Игорь Горбунов
21
Никита Раздорских
9
Максим Максимов
77
Даниил Плотников
44
Олег Исаенко
46′
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
22
Алан Цараев
78′
17
Маттео Алинви
99
Аяз Гулиев
71′
24
Илья Азявин
83′
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
85′
6
Руслан Фищенко
23
Кирилл Ушатов
55
Митя Крижан
5
Андрей Егорычев
61′
77
Аршак Корян
17
Солтмурад Бакаев
71′
7
Теодоро Арсе
90′
49
Илья Дятлов
81′
21
Георгий Юдинцев
9
Артем Максименко
81′
22
Артем Бескибальный
99
Иван Тимошенко
71′
8
Керфала Сиссоко
Статистика
Арсенал
Родина
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти