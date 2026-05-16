Футболисты московской «Родины» стали победителями Первой лиги

ТУЛА, 16 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Родина» стал победителем Лиги Пари (Первой лиги) сезона-2025/26. В субботу «Родина» на выезде со счетом 4:1 обыграла тульский «Арсенал» в заключительном, 34-м туре.
В составе победителей голы забили Иван Тимошенко (15-я минута), Артем Максименко (19, 40) и Солтмурад Бакаев (50). У хозяев отличился Максим Максимов (51).
Московская команда набрала 68 очков. Второе место занял воронежский «Факел», на выезде обыгравший ульяновскую «Волгу» (3:0). Команда набрала 68 очков и уступила «Родине» по дополнительным показателям.
«Родина», основанная в 2015 году, впервые стала победителем Первой лиги. Ранее ТАСС сообщал, что команда за тур до конца розыгрыша турнира обеспечила себе выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и впервые сыграет в высшем дивизионе российского футбола.
Напрямую в РПЛ выходят команды, занявшие первые два места в Первой лиге. «Факел» вернулся в элиту российского футбола после вылета по итогам сезона-2024/25, тогда воронежцы заняли последнее, 16-е место.
Третье место по итогам сезона Первой лиги занял екатеринбургский «Урал» (61 очко), четвертым стал волгоградский «Ротор» (56). В стыковых матчах за право играть в РПЛ «Урал» встретится с командой, занявшей 14-е место по итогам сезона в РПЛ, «Ротор» — с 13-й, соперники клубов определятся 17 мая после заключительного тура чемпионата. По итогам жеребьевки стало известно, что первые стыковые матчи пройдут на домашних аренах команд Первой лиги.
Дмитрий Гунько
Хуан Диас
Максим Максимов
51′
Иван Тимошенко
15′
Артем Максименко
19′
Артем Максименко
40′
Солтмурад Бакаев
50′
42
Александр Мелихов
4
Даниил Пенчиков
78′
5
Александр Пуцко
31
Кирилл Большаков
10
Игорь Горбунов
21
Никита Раздорских
9
Максим Максимов
77
Даниил Плотников
44
Олег Исаенко
46′
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
22
Алан Цараев
78′
17
Маттео Алинви
99
Аяз Гулиев
71′
24
Илья Азявин
83′
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
85′
6
Руслан Фищенко
23
Кирилл Ушатов
55
Митя Крижан
5
Андрей Егорычев
61′
77
Аршак Корян
17
Солтмурад Бакаев
71′
7
Теодоро Арсе
90′
49
Илья Дятлов
81′
21
Георгий Юдинцев
9
Артем Максименко
81′
22
Артем Бескибальный
99
Иван Тимошенко
71′
8
Керфала Сиссоко
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
