Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
4.69
X
4.75
П2
1.64
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.60
П2
9.00
Футбол. Германия
16:30
Бавария
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
11.00
П2
15.00
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.48
П2
1.85
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.88
П2
2.62
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.20
П2
3.35
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.66
П2
2.62
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.09
П2
2.45
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.31
X
4.07
П2
2.05
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.30
П2
3.77
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Футбольный клуб «Черноморец» вылетел из Первой лиги

Это случилось после победы «Уфы» над костромским «Спартаком».

Источник: ФК "Черноморец"

ТАСС, 16 мая. Футболисты новороссийского «Черноморца» вылетели из Лиги Пари (Первой лиги) после гостевой победы «Уфы» над костромским «Спартаком» со счетом 1:0 в матче заключительного, 34-го тура.

Единственный мяч забил защитник «Уфы» Денис Кутин (23-я минута). Уфимская команда набрала 37 очков и завершила чемпионат на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. По итогам сезона-2025/26 «Черноморец», имевший перед началом тура 32 очка, занял 16-е место. Из Первой лиги вылетают три худшие команды по итогам чемпионата. Ранее ТАСС сообщал, что из второго по силе дивизиона чемпионата страны вылетели саратовский «Сокол» и «Чайка» из Песчанокопского.

После вылета из Первой лиги команды сыграют в дивизионе «Золото» Второй лиги.

«Черноморец» выступал во втором по силе дивизионе чемпионата России с 2023 года. В сезоне-2024/25 новороссийская команда заняла третье место в Первой лиге, но не была допущена до участия в стыковых матчах — клуб не получил лицензию для выступления в Российской премьер-лиге по причине несоответствия домашнего стадиона необходимым требованиям.

Спартак Кс
0:1
Первый тайм: 0:1
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 34
16.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Сергей Бондарь
Омари Тетрадзе
Голы
Уфа
Денис Кутин
23′
Составы команд
Спартак Кс
15
Денис Терехов
2
Николай Тарасов
4
Никита Супранович
5
Денис Жилмостных
44′
18
Максим Игнатьев
90
Амур Калмыков
9
Давид Хубаев
60′
3
Сергей Бугриев
11
Егор Назаренко
46′
22
Анатолий Немченко
78
Геннадий Киселев
71′
77
Илья Мещеряков
88
Фарук Гогич
47′
8
Дмитрий Садов
10
Джордже Пантелич
47′
13
Илья Рубцов
49′
Уфа
31
Александр Беленов
81′
5
Денис Кутин
55
Евгений Шляков
14
Илья Агапов
8
Шамиль Исаев
11
Осман Минатулаев
15
Алан Хабалов
90′
18
Владислав Камилов
23
Данил Ахатов
82′
88
Мигран Агеян
71
Магомед Якуев
11′
74′
96
Алексей Барановский
79
Константин Троянов
66′
50
Иван Хомуха
Статистика
Спартак Кс
Уфа
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
