Футбольный клуб «Черноморец» вылетел из Первой лиги

ТАСС, 16 мая. Футболисты новороссийского «Черноморца» вылетели из Лиги Пари (Первой лиги) после гостевой победы «Уфы» над костромским «Спартаком» со счетом 1:0 в матче заключительного, 34-го тура.
Единственный мяч забил защитник «Уфы» Денис Кутин (23-я минута). Уфимская команда набрала 37 очков и завершила чемпионат на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. По итогам сезона-2025/26 «Черноморец», имевший перед началом тура 32 очка, занял 16-е место. Из Первой лиги вылетают три худшие команды по итогам чемпионата. Ранее ТАСС сообщал, что из второго по силе дивизиона чемпионата страны вылетели саратовский «Сокол» и «Чайка» из Песчанокопского.
После вылета из Первой лиги команды сыграют в дивизионе «Золото» Второй лиги.
«Черноморец» выступал во втором по силе дивизионе чемпионата России с 2023 года. В сезоне-2024/25 новороссийская команда заняла третье место в Первой лиге, но не была допущена до участия в стыковых матчах — клуб не получил лицензию для выступления в Российской премьер-лиге по причине несоответствия домашнего стадиона необходимым требованиям.
Сергей Бондарь
Омари Тетрадзе
Денис Кутин
23′
15
Денис Терехов
2
Николай Тарасов
4
Никита Супранович
5
Денис Жилмостных
44′
18
Максим Игнатьев
90
Амур Калмыков
9
Давид Хубаев
60′
3
Сергей Бугриев
11
Егор Назаренко
46′
22
Анатолий Немченко
78
Геннадий Киселев
71′
77
Илья Мещеряков
88
Фарук Гогич
47′
8
Дмитрий Садов
10
Джордже Пантелич
47′
13
Илья Рубцов
49′
31
Александр Беленов
81′
5
Денис Кутин
55
Евгений Шляков
14
Илья Агапов
8
Шамиль Исаев
11
Осман Минатулаев
15
Алан Хабалов
90′
18
Владислав Камилов
23
Данил Ахатов
82′
88
Мигран Агеян
71
Магомед Якуев
11′
74′
96
Алексей Барановский
79
Константин Троянов
66′
50
Иван Хомуха
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти