Команда Дмитрия Комбарова заняла последнее место в чемпионате, пропустив 76 голов: «Мое тренерское имя пострадало»

Сегодня, 16 мая, «Чайка» в последнем туре потерпела в гостях разгромное поражение со счетом 0:5 от волгоградского «Ротора». За 34 матча в сезоне команда Комбарова набрала лишь 22 очка (5 побед, 7 ничьих, 22 поражения), отстав на 15 очков от спасительного 15-го места. «Чайка» забила лишь 30 голов, а пропустила — аж 76 (с отрывом больше всех в лиге).
"Тяжело играть таким молодым составом, но наша команда смело это делала, мы не боялись выпускать молодых футболистов. Они очень сильно прибавили — мы это видим точно, четко. В этом смысле сезон можно занести в актив. С точки зрения результата — нет.
Что будет дальше — посмотрим, не знаю. Где мы будем работать — я не знаю. И будем ли вообще.
Мы не предполагали такого исхода сезона. Тем более учитывая наш старт — мы обыграли со счетом 3:0 «Енисей» на выезде, потом было три ничьих. Было очень позитивное и многообещающее начало. Но потом что-то не получалось. Что — будем анализировать, сейчас не хочу вдаваться в подробности.
С точки зрения меня лично — понятно, что с таким результатом нельзя внести себе в актив этот сезон. В какой-то степени мое тренерское имя пострадало. Были причины разные. Но я в любом случае смотрю на этот сезон позитивно, потому что это огромный опыт.
Тяжелый сезон с точки зрения психологии — мы постоянно боролись с каким-то внутренним давлением. У меня была хорошая карьера — я проигрывать не любил, не приемлел это. Но в этом сезоне получилось вот так. Поэтому смотрю на этот личный тренерский сезон так: с точки зрения результата — плохо, с точки зрения опыта — очень хорошо. Наверное, это меня закалит, даст еще больше сил. Понятно, сделаем выводы, какие-то ошибки в следующем году уже не будем совершать, если будем где-то работать", — передает слова Комбарова с пресс-конференции корреспондент Sport24.
Дмитрий Парфенов
Дмитрий Комбаров
Александр Трошечкин
55′
Сергей Макаров
62′
Саид Алиев
67′
Саид Алиев
73′
Александр Хохлачев
85′
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
17
Глеб Шильников
80′
18
Максим Кайнов
5
Александр Трошечкин
6
Сергей Макаров
80′
11
Александр Клещенко
77′
15
Егор Данилкин
97
Николай Покидышев
77′
10
Артем Симонян
9
Давид Давидян
61′
69
Илья Родионов
73
Имран Азнауров
37′
61′
22
Саид Алиев
77
Абу-Саид Эльдарушев
61′
70
Александр Хохлачев
58
Семен Фадеев
2
Александр Гапечкин
4
Алексей Никитенков
74
Егор Гузиев
18
Артем Соколов
17
Глеб Пополитов
27
Артем Крутовских
80′
7
Егор Гуляев
57′
89
Руслан Червяков
8
Александр Роспутько
46′
11
Максим Криушичев
78′
10
Абдулло Джебов
22
Руслан Чобанов
87′
24
Николай Придава
9
Давид Гагуа
58′
99
Никита Посмашный
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
