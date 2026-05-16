Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Енисей
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
Команда Дмитрия Комбарова заняла последнее место в чемпионате, пропустив 76 голов: «Мое тренерское имя пострадало»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров в настоящее время является главным тренером «Чайки», которая под его руководством заняла последнее место в нынешнем сезоне Лиги PARI.

Источник: ФК «Чайка»

Сегодня, 16 мая, «Чайка» в последнем туре потерпела в гостях разгромное поражение со счетом 0:5 от волгоградского «Ротора». За 34 матча в сезоне команда Комбарова набрала лишь 22 очка (5 побед, 7 ничьих, 22 поражения), отстав на 15 очков от спасительного 15-го места. «Чайка» забила лишь 30 голов, а пропустила — аж 76 (с отрывом больше всех в лиге).

"Тяжело играть таким молодым составом, но наша команда смело это делала, мы не боялись выпускать молодых футболистов. Они очень сильно прибавили — мы это видим точно, четко. В этом смысле сезон можно занести в актив. С точки зрения результата — нет.

Что будет дальше — посмотрим, не знаю. Где мы будем работать — я не знаю. И будем ли вообще.

Мы не предполагали такого исхода сезона. Тем более учитывая наш старт — мы обыграли со счетом 3:0 «Енисей» на выезде, потом было три ничьих. Было очень позитивное и многообещающее начало. Но потом что-то не получалось. Что — будем анализировать, сейчас не хочу вдаваться в подробности.

С точки зрения меня лично — понятно, что с таким результатом нельзя внести себе в актив этот сезон. В какой-то степени мое тренерское имя пострадало. Были причины разные. Но я в любом случае смотрю на этот сезон позитивно, потому что это огромный опыт.

Тяжелый сезон с точки зрения психологии — мы постоянно боролись с каким-то внутренним давлением. У меня была хорошая карьера — я проигрывать не любил, не приемлел это. Но в этом сезоне получилось вот так. Поэтому смотрю на этот личный тренерский сезон так: с точки зрения результата — плохо, с точки зрения опыта — очень хорошо. Наверное, это меня закалит, даст еще больше сил. Понятно, сделаем выводы, какие-то ошибки в следующем году уже не будем совершать, если будем где-то работать", — передает слова Комбарова с пресс-конференции корреспондент Sport24.

Ротор
5:0
Первый тайм: 0:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 34
16.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов
Дмитрий Комбаров
Голы
Ротор
Александр Трошечкин
55′
Сергей Макаров
62′
Саид Алиев
67′
Саид Алиев
73′
Александр Хохлачев
85′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
17
Глеб Шильников
80′
18
Максим Кайнов
5
Александр Трошечкин
6
Сергей Макаров
80′
11
Александр Клещенко
77′
15
Егор Данилкин
97
Николай Покидышев
77′
10
Артем Симонян
9
Давид Давидян
61′
69
Илья Родионов
73
Имран Азнауров
37′
61′
22
Саид Алиев
77
Абу-Саид Эльдарушев
61′
70
Александр Хохлачев
Чайка
58
Семен Фадеев
2
Александр Гапечкин
4
Алексей Никитенков
74
Егор Гузиев
18
Артем Соколов
17
Глеб Пополитов
27
Артем Крутовских
80′
7
Егор Гуляев
57′
89
Руслан Червяков
8
Александр Роспутько
46′
11
Максим Криушичев
78′
10
Абдулло Джебов
22
Руслан Чобанов
87′
24
Николай Придава
9
Давид Гагуа
58′
99
Никита Посмашный
Статистика
Ротор
Чайка
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
