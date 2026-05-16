«Родина» — чемпион ФНЛ! «Уфа» спаслась, а «Черноморец» вылетел

Последний тур лучшей лиги мира должен был ответить на три важных вопроса:
— Кто выиграет турнир?
— Кто покинет ФНЛ?
— Кто победит в бомбардирской гонке?
«Родина» — первая. Максименко — лучший бомбардир
Чтобы гарантировать себе итоговое первое место, «Родине» нужно было побеждать в Туле «Арсенал». В случае равенства очков с «Факелом», который проводил свой матч в Ульяновске, москвичи опережали бы воронежцев по личным встречам (2:0, 3:1). И команда Хуана Диаса решила свою задачу еще до перерыва, забив подопечным Дмитрия Гунько три безответных мяча.
На 15-й минуте гости классно разыграли угловой. Егорычев головой скинул мяч Тимошенко, который — опять же головой — с трех метров поразил цель.
Через четыре минуты вновь сработала та же связка. Иван откликнулся на тонкую передачу Андрея из глубины, обвел опрометчиво далеко выскочившего Мелихова и покатил Максименко на пустые ворота. Артем забил свой 16-й гол в сезоне, сравнявшись в списке бомбардиров с Пуси.
А перед перерывом габаритный форвард «Родины» и вовсе вышел в единоличные лидеры снайперской гонки. Пенальти в ворота «Арсенала» предшествовала изящная атака москвичей с двумя пасами пятками в исполнении Тимошенко и Ушатова. В итоге арбитр посчитал, что Большаков зацепил в штрафной Максименко и указал на «точку». Пострадавший привел приговор в исполнение.
После перерыва команды обменялись голами. У москвичей отличился Бакаев. 1:4, и это был поистине чемпионский футбол в исполнении «Родины».
«Урал» проиграл в Новороссийске, но это не спасло «Черноморец»
«Черноморцу» для сохранения прописки в ФНЛ нужно было, во-первых, побеждать дома «Урал», а во-вторых, ждать осечки «Уфы». Перед последним туром «моряки» отставали от расположившейся на спасительной 15-й строчке команды Омари Тетрадзе на два очка.
Главный тренер «шмелей» Василий Березуцкий, держа в голове предстоящие стыки с клубом РПЛ (соперник станет известен в воскресенье), выставил в Новороссийске неоптимальный состав. Так, место в воротах занял Кузнецов, на фланге полузащиты появился Карапузов, а дуэт форвардов составили Марков и Богомольский.
Забегая вперед, заметим, что Марков опять не забил. Как-то не складывается у Евгения в екатеринбургском клубе: за 37 матчей он так ни разу и не огорчил соперников…
На 16-й минуте хозяева подарили своим болельщикам надежду, великолепно расчертив результативную комбинацию. После передачи с фланга Хубулов остроумно пропустил мяч на Жигулева. Сам же рванул в штрафную и получил от партнера пас пяткой. Нападающий, арендованный у «Динамо», не стал жадничать и вывел Николаева на пустые ворота — 1:0.
«Урал» в этой встрече не отбывал номер. Штепа с большим трудом справился с плотным выстрелом Иванисени под перекладину. Позже голкипер «моряков» парировал удар Карапузова из-за пределов штрафной. «Урал» отыгрался на 70-й минуте. Дебютировавший в первой лиге 19-летний Арабачян здорово подал с углового, Маргасов не оставил шансов Штепе и сравнял счет.
Но все-таки мотивация у игроков «Черноморца» в этот день была выше. Хубулов после ввода мяча из аута наказал Бардачева за нерасторопность и расстрелял ворота Кузнецова. У 20-летнего форварда — 7 голов в 13 матчах.
Несмотря на нужный результат, «Черноморец» покидает лучшую лигу мира. А ведь в прошлом сезоне «моряки» финишировали третьими и не сыграли в стыках только из-за проблем со стадионом.
— Из положительного в этом матче можно отметить только то, что исполнители, которые не так часто выходили на поле, сегодня получили игровое время. Но футбол, который мы сегодня показали, мне не понравился, — заметил на пресс-конференции Василий Березуцкий.
— Как настраивали подопечных на матч?
— Видно же, как настраивал, да? Уступили 1:2. У футболистов, которые нечасто играют, должно быть большое желание выйти и доказать. К сожалению, не получилось, не вышло.
А теперь слово исполняющему обязанности главного тренера «Черноморца» Эдуарду Саркисову:
— Переломный момент в чемпионате? Думаю, не надо было отпускать Вадима Валентиновича Евсеева. С другой стороны, он уходил на повышение. Как его удержать… Но если бы Евсеев остался в «Черноморце», все было бы нормально. И уже давно! Нужно извиниться перед болельщиками за сезон. Сегодня мы не могли не выиграть!
Золотая пятка Кутина. «Уфа» сохранила прописку
«Уфа» одержала важнейшую победу над костромским «Спартаком». Красно-белые (играли исключительно в красном) очередной свой матч проводили в Химках из-за проблем с газоном в Караваево.
В первом тайме номинальные хозяева больше владели мячом, чаще доходили до чужой штрафной. Хубаев тревожил Беленова неприятными выстрелами со средней дистанции. Опытнейший голкипер не сплоховал.
А гости, в свою очередь, великолепно разыграли стандарт. «Уфа» получила право на штрафной на правом фланге. Последовал остроумный прострел Хабалова, и Кутин, исхитрившись, пробил пяткой в дальний угол. Очень красивый гол!
В перерыве тренерский штаб «Спартака» произвел сразу три перестановки, выпустив Немченко, Садова и Рубцова. Во втором тайме соперники создали по два жирных момента. У гостей Исаев и Барановский не реализовали выходы один на один с Тереховым. У хозяев Супранович угодил в перекладину, а со сложным ударом головой Бугриева в прекрасном прыжке справился Беленов. «Уфа» побеждает с минимальным счетом и остается в ФНЛ.
— Очень рад за ребят: они выдержали тот накал и ту борьбу, которую навязал соперник. Если говорить по игре, считаю, что мы были ближе к победе. Эта команда не заслуживала вылета — ни по игре, ни по качеству футбола, который показывала, — подчеркнул рулевой гостей Омари Тетрадзе.
Мощная весна Турищева
Самой важной минутой в матче «Волга» — «Факел», пожалуй, стала 68-я. Форвард гостей Пуси покинул поле без гола, тем самым уступив первое место в списке бомбардиров Максименко. Вообще, весной прицел у 28-летнего албанца сбился: всего три мяча против 13 осенью.
В Ульяновске «Факел» справился без него. Отличились Габараев и дважды Турищев — самый полезный игрок команды после рестарта (6 точных ударов). 0:3. «Факел» занял второе место, уступив «Родине» по показателю личных встреч.
— Выиграли по делу, ребята действовали так, как мы просили. Молодцы. Классный результат, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Факела» Олег Василенко.
— Второе место расстроило?
— Врать не надо. Ни себе, ни другим. Безусловно, определенную горечь чувствую. Далеко не всем футболистам выпадает в карьере побороться за задачу и ее решить. Спасибо парням за этот успех! Что касается меня… Рад, что мы все вместе вышли в РПЛ. А то, что не стали первыми… Мы получили опыт, урок. Наверное, это самое главное.
— Чем «Факел» Василенко отличается от «Факела» Шалимова, который руководил командой в первых 12 турах?
— Когда мы решили задачу, я позвонил Игорю Михайловичу и поблагодарил его за работу. Это очень важно. Игорь Михайлович внес свой большой вклад в становление и развитие команды. Он причастен к этому успеху. А про отличия точно говорить не стану.
У «Чайки» — 76 пропущенных
«Ротор» на мажорной ноте завершил сезон. Дома волгоградцы разгромили «Чайку» — 5:0. Дублем отметился Алиев. С 15 голами Саид поделил третье место в списке бомбардиров с Калмыковым из Костромы. При Дмитрии Парфенове «Ротор» в 13 матчах набрал 23 очка.
«Чайка», увы, по большому счету оказалась не готова к ФНЛ. Команда, составленная преимущественно из молодых игроков, выступавших ранее во второй лиге (причем в дивизионе Б), слишком слабо сыграла в обороне. За сезон южане пропустили 76 (!) мячей. При этом весной «пернатые» одержали две статусные сенсационные победы — над «Челябинском» и «Факелом».
Виталий Айрапетов