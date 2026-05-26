Гунько останется у руля тульского «Арсенала». Перед клубом поставлена задача — войти в топ-5

50-летний футбольный специалист возглавил «Арсенал» летом 2025 года. В минувшем сезоне тульский клуб занял 13-е место в Лиге PARI.
"Прошлый сезон выдался не простым для оружейников и не очень удачным. Необходимо провести серьезную работу над ошибками.
Команде надо найти баланс между обороной и атакой, усилить физическую подготовку. Также в числе важных задач — привлечение тульских игроков к тренировочному процессу основной команды.
Команда должна сохранить свою идентичность. Нынешний «Арсенал» звонкий и зрелищный, но помимо этого необходима результативность в игре!
Перед главным тренером и коллективом теперь поставлена конкретная задача на сезон: по итогам чемпионата «Арсенал» должен войти в пятерку ведущих команд лиги.
Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы.
Все будет зависеть от самоотдачи тренерского штаба и футболистов. Болельщики должны увидеть новую игру и результат.
Желаю Дмитрию Гунько и нашим ребятам продуктивной подготовки к новому сезону! Верим в нашу команду!" — написал Миляев в своем телеграм-канале.