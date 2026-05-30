«В стыки опасно попадать: могут не пустить в Премьер-лигу»

— Там тоже не то. Тем более стадион уже аварийный. А в Волгограде — просто космос. Узнаваемость игроков выше, чем когда ты играешь в РПЛ. Люди постоянно узнают и желают удачи. Очень стыдно и обидно, что не удалось им подарить Премьер-лигу. Но нам было тяжеловато, когда в ответном матче забиваешь три гола, а засчитывают один. Я понимаю, в первом незасчитанном голе был офсайд — даже не спорю. Но решения в пользу соперника принимаются мгновенно, а эпизоды в нашу пользу рассматриваются очень долго и под микроскопом. Думаю, это не случайно. В общем, надо выходить в РПЛ напрямую.