«В стыки опасно попадать: могут не пустить в Премьер-лигу»

В прошлом сезоне волгоградский «Ротор» впервые за пять лет боролся за возвращение в РПЛ. После назначения Дмитрия Парфенова команда поднялась на четвертое место в первой лиге и вышла в стыковые матчи с тольяттинским «Акроном». Проиграв дома 0:2, волгоградцы победили в гостях 1:0, но два их гола были отменены, что вызвало недовольство судейством. В интервью «Известиям» полузащитник Александр Трошечкин раскритиковал работу арбитров, оценил поддержку болельщиков «Ротора» и прокомментировал вылет из РПЛ своего бывшего клуба «Пари Нижний Новгород».
— После ответного переходного матча против «Акрона» футболисты и тренеры «Ротора» жестко разговаривали с арбитром. Большие к нему претензии?
— Если в целом брать стыковые игры, не только наши, то за последние два года есть к судьям большие претензии со стороны команд Первой лиги. Видимо, это уже какая-то тенденция. Если есть какая-то необходимость, чтобы обязательно команда РПЛ осталась в Премьер-лиге, то, наверно, надо видоизменять систему стыков. Потому что с поля чувствуется, когда каждый твой гол рассматривается под микроскопом, спорные эпизоды в 90% трактуются в одну сторону. Так было на протяжение обоих стыковых матчей. Если бы наш защитник сфолил на четвертой минуте так же, как сфолил Родригу Эшковал на Абу-Саиде Эльдарушеве в первом матче с «Акроном», то нас бы не пожалели.
— В этой связи был шанс выиграть по сумме двух матчей стыки у «Акрона»?
— Шанс был. Мы в любом случае сами виноваты. Но, видимо, надо забивать больше голов. Когда команда РПЛ забивает два, нам надо забивать четыре. И так по-нарастающей. Но это сложно: там всё-таки не чайники играют.
— За счет чего весной с приходом Дмитрия Парфенова на пост главного тренера «Ротор» совершил рывок вверх и поднялся в зону переходных матчей?
— Это немножко другое — весенний или осенний рывок. Мне бы хотелось акцентировать внимание немножко на другом: весь город живет футболом, любит футбол и мечтал об этих играх стыковых еще по ходу сезона, когда выше уже было тяжеловато финишировать. Мы дошли до стыковых игр, привезли команду РПЛ в Волгоград — на это пришли 35 ты. человек. А по факту как будто всё решается немножко не на поле.
— В следующем сезоне «Ротор» будет бороться за выход в РПЛ?
— У нас точно будет задача выйти в РПЛ. Но в стыки опасно попадать: могут просто не пустить наверх.
— В других переходных матчах очень хотевший подняться в РПЛ «Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо».
— У «Урала» я, кстати, тоже видел пенальти в его ворота в ответном стыковом матче с махачкалинским «Динамо» (0:2) — тоже такой… Но раз повод есть, значит ЭСК (Экспертно-судейская комиссия. — «Известия») признает решение судей правильным. ЭСК у нас часто признает, что всё правильно. Но по факту должно быть желание. Если бы судья не поставил пенальти, я думаю, ЭСК всё равно признал бы решение правильным. Так и живем.
— Как в связи с этим отреагировали на новости о вероятном продлении контракта РФС с главой судейского департамента Милорадом Мажичем?
— Я не знаю, в ком дело, что у нас такое судейство, что у нас нескольких судей дисквалифицировали за то, что они берут деньги, и теперь судят ребята, которые младше меня на 10 лет. А ведь я еще не прям старый — мне только 30. У меня большие вопросы по некоторым по решениям в течение всего сезона. Даже не по нашим стыкам с «Акроном» — тут-то понятно, что к нам относятся с легкой антипатией.
Но просто по сезону некоторые моменты… То ли человек не видит эпизод, то ли просто не понимает механику. К сожалению. Судьи у нас молодые, начинают только, набираются опыта. У нас любят говорить, что футболисты у нас слабые, качество футбола плохое. РПЛ у нас пылесосят, про Первую лигу даже не вспоминаю — о ней говорят с легкой иронией. Но уровень судейства за 10 лет упал вообще. И я где-то слышал выступление представителя судейского комитета РФС о том, что ошибки арбитров из-за нас.
— Из-за кого?
— Из-за игроков. Из-за того, что качество футбола плохое, поэтому такое судейство, столько спорных эпизодов. Я только развожу руки. Потому что иногда даже в моментах, не влияющих на исход матча, удивляешься, как судьи принимают такие решения.
— Тяжело будет бороться с «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Уралом» и другими потенциальными лидерами Первой лиги?
— Сложно сказать. Это команды, которые будут перестраиваться. По «Нижнему» вообще не понятно, в каком он формате будет выступать в Первой лиге. Не знаю, можно ли говорить, что они точно выйдут в РПЛ и будут ставить такую задачу. Но там постоянно что-то происходит. К сожалению, они с этим вылетом пришли к тому, к чему шли. Очередное сейчас шараханье будет, опять смена вектора, насколько я слышал. И я думаю, через год опять это куда-нибудь в другую сторону пойдет.
— А сейчас в какую сторону?
— Я только из СМИ слышал, другой информации у меня нет, что опять сейчас будет смена вектора, выход на комплектование команды и спортивного блока одним агентом, новый тренер.
— Вы про агента Павла Андреева?
— Да. Это очередная смена вектора. Не говорю, плохо это или хорошо. Время покажет и результаты. Но, когда всё часто меняется, быстро что-то построить просто не получится. Плюс, когда произошла последняя смена вектора год назад, надо было просто быстрее понять, что это путь в никуда. Но этого не было сделано.
— «Путь в никуда» — это работа бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского?
— Всё вместе. Всё, что делалось в клубе за последний год.
— Вы ушли год назад из «Пари НН», при этом приходили туда в 2023 году по приглашению тогдашнего главного тренера Сергея Юрана, при котором команда полсезона была в середине таблицы, потом весной после травм ряда игроков сползла в зону стыков, но уже после его увольнения и во многом на его заделе осталась в РПЛ. У вас есть объяснение, почему все руководители клуба последних лет с маниакальным желанием пытались уйти от, пусть и незрелищного, но эффективного стиля игры Юрана к тренерам с якобы атакующим футболом, что привело к вылету сейчас?
— Ну это всё клише и недалекий взгляд на футбол. Люди просто, на мой взгляд, немного не понимают предмет. Не очень глубоко. Поэтому идут такие выражения. В целом есть один критерий — результат. Как он достигается — это уже детали. Мы в сугубо оборонительном режиме выигрывали в «Нижнем» со счетом 5:2. Это оборонительный футбол?
— Можно сидеть глубоко в обороне, пять раз уйти в контратаку и забить пять голов.
— Но пять же забили. И зачем после этого бежать сломя голову в атаку. Повторюсь, критерий один — результат. Не важно, как ты назовешь свой футбол — атакующим или оборонительным. Удобно просто под эту дудку всё менять каждый сезон. А «Нижний Новгород» вряд ли будет играть как «Барселона» Гвардиолы. Ну вот и всё. Если брать сравнивать «Нижний Новгород» и «Барселону», то у «Нижнего» любой футбол будет не атакующий.
— Вы упомянули, как на первый переходной матч «Ротора» с «Акроном» пришли 35 тыс. человек. Уже успели проникнуться тем, как в Волгограде болеют и сколько ходит на стадион народу?
— Да, это что-то невероятное. Просто шокирован.
— Где-то ещё такое видели?
— Нет.
— Даже в Воронеже?
— Там я играл всего один раз в РПЛ на их старом стадионе Профсоюзов. Как-то получалось так, что выезды к ним пропускал из-за травм. Так что сравнить трудно.
— А Тула, в которой вы играли за «Арсенал» в первой половине прошедшего сезона?
— Там тоже не то. Тем более стадион уже аварийный. А в Волгограде — просто космос. Узнаваемость игроков выше, чем когда ты играешь в РПЛ. Люди постоянно узнают и желают удачи. Очень стыдно и обидно, что не удалось им подарить Премьер-лигу. Но нам было тяжеловато, когда в ответном матче забиваешь три гола, а засчитывают один. Я понимаю, в первом незасчитанном голе был офсайд — даже не спорю. Но решения в пользу соперника принимаются мгновенно, а эпизоды в нашу пользу рассматриваются очень долго и под микроскопом. Думаю, это не случайно. В общем, надо выходить в РПЛ напрямую.
Алексей Фомин