Бояринцев о «Шиннике»: «Наша задача — создать хорошую команду. Пока выход в РПЛ не обсуждаем»

«Мои требования не изменились. Я буду выбирать тактику в зависимости от соперника. “Шинник” будет проповедовать современный футбол под моим руководством. У нас есть время для принятия этой философии. Наша задача — создать хорошую команду для игры в Первой лиге. Пока выход в РПЛ не обсуждаем», — приводит слова Бояринцева Metaratings.ru.