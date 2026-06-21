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Бояринцев о «Шиннике»: «Наша задача — создать хорошую команду. Пока выход в РПЛ не обсуждаем»

Новый главный тренер «Шинника» Денис Бояринцев высказался о своих задачах в ярославской команде.

Источник: Sport24

В прошлом сезоне «Шинник» претендовал на выход в РПЛ, но в итоге занял 8-е место.

«Мои требования не изменились. Я буду выбирать тактику в зависимости от соперника. “Шинник” будет проповедовать современный футбол под моим руководством. У нас есть время для принятия этой философии. Наша задача — создать хорошую команду для игры в Первой лиге. Пока выход в РПЛ не обсуждаем», — приводит слова Бояринцева Metaratings.ru.

«Шинник» и Бояринцев заключили контракт по схеме «1+1». 48-летний специалист ранее тренировал «Ротор», «Сокол», «Новосибирск», «Родину» и «Текстильщик».