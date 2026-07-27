«Ротор» расстался с хорватским легионером

28-летний хорватский футболист пополнил состав российской команды в феврале 2026 года и провел за нее всего 2 матча.
Большую часть карьеры Дадич провел в «Радничках», где в 68 матчах отметился 2 голами и 3 ассистами.
Крайний защитник Томислав Дадич перешел из «Ротора» в сербский «Нови-Пазар», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
28-летний хорватский футболист пополнил состав российской команды в феврале 2026 года и провел за нее всего 2 матча.
Большую часть карьеры Дадич провел в «Радничках», где в 68 матчах отметился 2 голами и 3 ассистами.