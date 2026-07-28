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Ротор
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Футболисты «Ротора» обыграли «Камаз» в матче Первой лиги

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу волгоградцев.

Источник: ФК "Ротор"

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты волгоградского «Ротора» со счетом 2:0 на выезде обыграли «Камаз» из Набережных Челнов в заключительном матче третьего тура Лиги Пари (Первой лиги).

Забитыми мячами отметились Абу-Саид Эльдарушев (10-я минута, с пенальти) и Артем Симонян (55).

«Ротор» одержал вторую победу, команда из Волограда с 6 очками располагается на 6-й строчке в турнирной таблице. «Камаз» проиграл все три встречи. Команда занимает последнее, 18-е место.

В других матчах третьего тура красноярский «Енисей» разгромил московский «Велес» (4:1), «Уфа» победила «СКА-Хабаровск» (1:0), ульяновская «Волга» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (2:0), «Нижний Новгород» одолел «Челябинск» (2:1). «Сочи» со счетом 5:0 разгромил тульский «Арсенал», хет-триком отметился бывший футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов. Вничью завершились встречи между ивановским «Текстильщиком» и костромским «Спартаком» (0:0), «Ленинградцем» и екатеринбургским «Уралом» (0:0), московским «Торпедо» и ярославским «Шинником» (1:1).

Единоличным лидером таблицы является «Нижний Новгород», набравший 9 очков. По 7 баллов в активе «Уфы», «Спартака» и «Торпедо». По итогам сезона две лучшие команды получат право сыграть в следующем чемпионате Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут стыковые матчи соответственно с 14-й и 13-й командами РПЛ за возможность выступать в элитном дивизионе.

КАМАЗ
0:2
Первый тайм: 0:1
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 3
27.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ, 2341 зритель
Главные тренеры
Антон Хазов
Дмитрий Парфенов
Голы
Ротор
Абу-Саид Эльдарушев
10′
Артем Симонян
(Абу-Саид Эльдарушев)
55′
Составы команд
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
27
Роман Мануйлов
90′
7
Руслан Аюкин
28
Мухаммад Султонов
67
Роман Ткачук
10
Роман Защепкин
81′
9
Илья Мосейчук
62′
76
Артем Суханов
37
Евгений Воронин
72′
22
Андрей Солодухин
96
Матвей Шавель
46′
19
Максим Богданец
81
Евгений Тоневицкий
62′
11
Александр Кокотун
86′
8
Ефим Долгополов
62′
79
Виталий Семенов
Ротор
13
Никита Чагров
4
Георгий Юдинцев
90+3′
16
Николай Поярков
8
Тимур Аюпов
5
Александр Трошечкин
15
Егор Данилкин
6
Михаил Умников
84′
21
Павел Горелов
10
Артем Симонян
62′
18
Илья Родионов
25
Иллой-Айет Эммерсон
25′
46′
17
Николай Покидышев
11
Абу-Саид Эльдарушев
69′
28
Александр Хубулов
9
Саид Алиев
46′
7
Александр Хохлачев
81′
Статистика
КАМАЗ
Ротор
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
9
17
Удары в створ
2
6
Угловые
7
3
Фолы
12
22
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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