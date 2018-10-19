Букмекеры ждут победы «Локомотива» в матче с «Ростовом»
После почти двухнедельного перерыва на матчи сборных в Российской
После почти двухнедельного перерыва на матчи сборных в Российской
«Ростов» стал главным открытием стартового отрезка сезона Российской
Как и в матчах с ЦСКА и «Спартаком», «Ростов» не является фаворитом матча. Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу команды Валерия Карпина составляет 3,95. Ничья оценивается в 2,95, а победа «Локомотива» — 2,35. Однако стоит отметить, что в этом сезоне был лишь один домашний матч железнодорожников, перед которым коэффициент на их победу был выше (2,70 в игре против «Спартака» во втором туре). Тем более что в этом сезоне «Ростов» пока не проиграл ни одного матча в гостях. Больше того — команда Валерия Карпина потеряла на выезде всего два очка: в середине сентября она сыграла вничью с «Уралом».
И если исход предстоящего матча спрогнозировать довольно трудно, то небольшое количество забитых голов в игре «Локомотива» и «Ростова» прослеживается отчётливо. Во встречах обеих команд в этом сезоне забивается довольно мало мячей. После десяти туров разница голов «Локомотива» составляет 11−10, а «Ростова» — 10−4. Кстати, команда Валерия Карпина — самая малопропускающая в этом розыгрыше РПЛ.
На то, что в матче «Локомотив» — «Ростов» будет забито два или более голов (так называемый «тотал больше 2»), коэффициент в БК «Лига Ставок» составляет 2,10. Тогда как на то, что команды забьют два или менее мячей — 1,70. Исходя из коэффициентов на количество мячей и исход встречи логично сделать вывод, что самым ожидаемым результатом станет победа «Локомотива» с минимальным счётом. Коэффициент на выигрыш железнодорожников 1:0 составляет 5,25.