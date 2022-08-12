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«Зенит» — ЦСКА: прогнозы и ставки

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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

«Зенит» неудачно съездил в Грозный неделю назад. Клаудиньо травмировался, вратаря Одоевского удалили — в итоге ничью 0:0 при таком раскладе еще можно считать хорошим итогом. Но в Санкт-Петербурге явно недовольны нынешним 6-м местом команды, пусть отставание от лидеров и составляет всего два очка. Новичок Кассьерра пока никак не забьет в чемпионате, хотя в старте выходит именно он, а не Сергеев. В обороне тоже есть вопросы к Ловрену, Алипу и Сутормину, хоть «Зенит» и пропустил всего один мяч в 4 турах. Против топовых соперников это может сказаться. Как уже сказывается отсутствие Кузяева. Выбывшего Клаудиньо должен заменить Бакаев, для экс-спартаковца это отличный шанс закрепиться наконец в основе.

У ЦСКА же всего одна осечка на старте сезона: упустили победу с 2:0 в Нижнем Новгороде, а так, был бы 100-процентный результат. Эффект от прихода тренера Федотова впечатляет. При проблемах с составом он наладил и игру в обороне, и в атаке. Армейцы — одна из самых бьющих и результативных команд РПЛ, при этом они часто отдают мяч сопернику. Красно-синие сильны в переходных моментах, после отбора мяча, тогда у них получается убегать в быстрые атаки. Карраскаль и Медина в компании с Чаловым очень в этом хороши. Правда, с календарем ЦСКА повезло, он уже сыграл и с «Уралом», и с «Факелом», а также разобрался с «Сочи», пока тот перестраивался.

На что ставить

«Зенит» — ЦСКА

Несмотря на некоторые проблемы с составом, «Зенит» считается явным фаворитом в этой встрече. И это неудивительно, питерцы не проигрывают командам из Москвы в последних 15 матчах РПЛ! А на своем поле они уступали еще до Семака — «Локомотиву» в 2017 году. С другой стороны, Федотов дважды обыграл «Зенит» в прошлом сезоне с «Сочи», и тех же Кассьерру и Родригао он отлично знает. В пользу армейцев и перестановки в составе, все-таки Бакаеву сложно будет полноценно заменить Клаудиньо. Да и Кержаков в воротах может что-то «запустить». С другой стороны, это будет первая настоящая проверка для ЦСКА Федотова, всех соперников до этого армейцы превосходили в классе. Возможно, гости предпочтут сыграть осторожно, тогда вряд ли мы увидим много мячей. БК Olimpbet на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 2,27.

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Андрей Санталов

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