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18:33 (мск)

Зрители стали свидетелями невероятного светового шоу на Winline Матче Тура в Краснодаре

В минувшие выходные в Краснодаре прошел Winline Матч Тура, в котором «Краснодар» принимал московское «Динамо».

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Источник: ФК "Краснодар"

Болельщики, пришедшие поддержать любимую команду, увидели не только победу «Краснодара» — «быки» обыграли «Динамо» со счетом 3:1 — но и стали свидетелями уникального предматчевого светового шоу, организованного БК Winline.

Шоу было спроецировано на поверхность футбольного поля и выглядело абсолютно завораживающе. Проекция осуществлялась на весь периметр поля самыми мощными современными проекторами RGB с лазерным источником света. Поле в буквальном смысле ожило — болельщиков ждали самые яркие цвета, изображения и несравненная детализация.

Во время загрузки произошла ошибка.

В представлении были задействованы все установленные на стадионе LED-экраны, чтобы обеспечить максимальный эффект. Использованная в шоу технология цветопередачи является самой современной и была призвана подарить зрителям самые яркие впечатления как на трибунах, так и у экранов телевизоров.

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