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12:13 (мск)

«Сочи» — «Локомотив»: прогнозы и ставки

И без того сникшую атаку «Локо» окончательно засушит южное солнце.

Сочи
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Уровень «Локомотива» и «Сочи» на сегодня трудно определить

Совсем недавно «Локомотив» ехал бы в Сочи фаворитом, а год-другой назад — наоборот, сейчас же все смешалось, и к 6-му туру сезона-2023/24 расклад сил не очень понятен. После побед на старте над новичком «Балтикой» в чемпионате и «Факелом» в Кубке у «Сочи» Дмитрия Хохлова началась черная полоса: четыре поражения подряд. Однако в предыдущем туре сочинцы неожиданно легко разобрали на кусочки «Ростов» Валерия Карпина — 4:0. Означает ли это начало уже белой полосы, можно будет сказать как раз после встречи с «Локомотивом».

Михаил Галактионов принял «Локо» зимой, но на самом деле работает в клубе меньше времени, чем Дмитрий Хохлов, который долго был ассистентом главного, а разговоры о его возможном руководстве начались еще даже до кратковременного визита на черноморское побережье Курбана Бердыева. После ударной концовки минувшего сезона у Галактионова полный карт-бланш, но стартовать так же успешно в следующей кампании не удалось. Причем игра «Локомотива» даже отстает от результатов: в ничейных матчах с «Крыльями» и «Краснодаром» красно-зеленые выглядели откровенно плохо и спасались невероятными голами в концовках за счет индивидуального мастерства футболистов и большой доли удачи.

Отдельная тема перед матчем состояние поля в Сочи. Газон на «Фиште» просто сгорел на летнем солнце, и его состояние, хоть и одобрено РПЛ, вызывает опасения: поляна может помешать комбинационной атакующей игре сегодня.

На что ставить

«Сочи» — «Локомотив»

У «Локомотива» беда с атакой в последних матчах: об этом говорит хотя бы то, что лучшим бомбардиром в чемпионате так и остается защитник Наир Тикнизян, который даже не всегда выходит в стартовом составе. Зато на матч в Сочи вместе с командой отправился восстановившийся Артем Дзюба, которого после успешной весны снова стали забывать как футболиста и больше считать скандальным шоуменом. Стоит напомнить, что и до травмы экс-нападающий сборной России уже не был так заметен и полезен, как в прошлом сезоне. Что с ним, что без него у «Локомотива» перестало получаться доставлять мяч к воротам соперника и опасно бить в створ.

Была такая проблема и у «Сочи», но в упомянутом матче с «Ростовом» команду Хохлова прорвало: море атак, голы на любой вкус, а новичок Мартин Крамарич из Словении действовал под стать более известному и результативному однофамильцу из Хорватии. Классно смотрелся и другой балканский легионер Лука Джорджевич, но получил очередную травму, которые просто убивают его карьеру, и пропустит встречу со своим бывшим клубом.

К чему мы ведем — фаворита в игре нет. У «Локо» проблемы с конструктивной игрой и времени вернуть ее было мало, только если это произойдет с появлением на поле Дзюбы. Сочинцы непредсказуемы, хотя Хохлов показал, что способен находить внутренние резервы своих игроков. Не надо гадать на исход, все хором советуют в этом матче брать высокий тотал и обоюдные голы только на основании статистики предыдущих матчей, однако «Локо» забивал вопреки логике игры, а у «Сочи» кадровые проблемы и травмы. Плюс жаркая погода и не самое лучшее состояние газона на «Фиште». Если пойти против трендов и сделать ставку на низовой матч, можно сорвать неплохой куш.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.27

Игорь Борунов

ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+

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