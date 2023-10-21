Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги
По словам министра спорта РФ, сейчас нужно определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес к этому.
По словам министра спорта РФ, сейчас нужно определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес к этому.
ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.
«Предлагается включить белорусские команды в [российские] профессиональные лиги, практически по всем командным видам спорта, — сказал Матыцин на расширенном заседании коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии на форуме “Россия — спортивная держава”. — Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное — определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес».
В Континентальной хоккейной лиге выступает минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб «Минск».