Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги

«Предлагается включить белорусские команды в [российские] профессиональные лиги, практически по всем командным видам спорта, — сказал Матыцин на расширенном заседании коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии на форуме “Россия — спортивная держава”. — Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное — определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес».