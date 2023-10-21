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10:13 (мск), источник: ТАСС

Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги

По словам министра спорта РФ, сейчас нужно определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес к этому.

Динамо МнПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.

«Предлагается включить белорусские команды в [российские] профессиональные лиги, практически по всем командным видам спорта, — сказал Матыцин на расширенном заседании коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии на форуме “Россия — спортивная держава”. — Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное — определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес».

В Континентальной хоккейной лиге выступает минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб «Минск».

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