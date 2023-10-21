Футболисты «Рубина» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Встреча в Казани закончилась со счетом 0:0.
Встреча в Казани закончилась со счетом 0:0.
КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» со счетом 0:0 сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.
ЦСКА не поражал ворота «Рубина» в Казани с августа 2019 года. Тогда же состоялась последняя выездная победа армейцев над «Рубином» (1:0). С тех пор казанцы дважды обыгрывали московскую команду в официальных домашних матчах (оба — 1:0). Беспроигрышная серия ЦСКА в матчах РПЛ достигла семи матчей (одна победа и шесть ничьих).
«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 13 очков. ЦСКА с 18 очками идет на 5-й строчке. В следующем туре казанцы 27 октября примут калининградскую «Балтику», армейцы 29 октября дома сыграют с лидером чемпионата «Краснодаром».
В другом матче игрового дня воронежский «Факел» со счетом 2:1 на выезде переиграл «Оренбург».