Футболисты «Рубина» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА не поражал ворота «Рубина» в Казани с августа 2019 года. Тогда же состоялась последняя выездная победа армейцев над «Рубином» (1:0). С тех пор казанцы дважды обыгрывали московскую команду в официальных домашних матчах (оба — 1:0). Беспроигрышная серия ЦСКА в матчах РПЛ достигла семи матчей (одна победа и шесть ничьих).