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09:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Адвокаты Промеса выступили с заявлением об аресте игрока в ОАЭ

Адвокатская компания Cleerdin & Hamer Advocaten, представляющая интересы нападающего «Спартака» Квинси Промеса, опубликовала заявление по поводу ситуации с арестом игрока в ОАЭ и его возможной экстрадиции в Нидерланды.

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Источник: РИА "Новости"

Минувшим вечером 32-летний футболист был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Процедуру экстрадиции Квинси Промеса теперь придется завершать в Объединенных Арабских Эмиратах. Решение по запросу Нидерландов об экстрадиции будет принимать независимый суд в Дубае. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Это также вполне распространено в Нидерландах. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции в настоящее время предсказать невозможно», — сказано в заявлении.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум», из-за чего он не смог улететь со «Спартаком» в Россию и был вынужден провести ночь в отделении полиции. Сообщалось, что поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.

1 марта Промес был отпущен из-под стражи, однако ему было запрещено покидать территорию ОАЭ до тех пор, пока не завершится судебное разбирательство.

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