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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жена футболиста «Локомотива» Тикнизяна ждет ребенка

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Телеведущая Яна Ромашкина, супруга футболиста московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщила, что ждет ребенка.

Источник: РИА "Новости"

Ведущая опубликовала в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) фотографии с округлившимся животом.

Тикнизян и Ромашкина сыграли свадьбу 24 октября 2023 года.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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