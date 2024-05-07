Жена футболиста «Локомотива» Тикнизяна ждет ребенка
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Телеведущая Яна Ромашкина, супруга футболиста московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщила, что ждет ребенка.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Телеведущая Яна Ромашкина, супруга футболиста московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщила, что ждет ребенка.
Ведущая опубликовала в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) фотографии с округлившимся животом.
Тикнизян и Ромашкина сыграли свадьбу 24 октября 2023 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.