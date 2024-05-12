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17:56 (мск), источник: Газета.Ру

Овечкин пожелал «Динамо» победить в РПЛ

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин пожелал московскому «Динамо» стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Овечкин пожелал «Динамо» победить в РПЛ | Источник: Газета.Ру

«Дай бог, чтобы “Динамо” стало чемпионом. Смотрел вчера футбол. Переживал», — сказал Овечкин.

В матче 28 тура чемпионата России подопечные чешского специалиста Марцела Лички встречались с калининградской «Балтикой. Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе “Ростех Арена”, завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. “Динамо” открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте “Балтика” сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

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