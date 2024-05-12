Овечкин пожелал «Динамо» победить в РПЛ

В матче 28 тура чемпионата России подопечные чешского специалиста Марцела Лички встречались с калининградской «Балтикой. Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе “Ростех Арена”, завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. “Динамо” открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте “Балтика” сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.