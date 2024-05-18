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11:49 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Сергеев заявил, что в команде нет паники по поводу чемпионской гонки

Петербургский клуб идет вторым в чемпионате России, уступая московскому «Динамо» два очка.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» не паникуют в связи с чемпионской гонкой в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

«Какая атмосфера в команде? Все отлично, паники нет, — сказал Сергеев. — Самое главное, что эмоционально сейчас будет только позитив. Работаем дальше. Конечно, победа над ЦСКА пойдет нам в плюс в концовке чемпионата».

В среду «Зенит» прошел в суперфинал Фонбет — Кубка России. Основное время ответного матча финала плей-офф «пути РПЛ» между «Зенитом» и ЦСКА завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказалось петербургская команда — 5:4. Первая игра завершилась со счетом 1:1. В суперфинале «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой», встреча пройдет 2 июня в «Лужниках».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Лидирует с 53 очками московское «Динамо».

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